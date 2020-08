Marie Demonte impose son excellente Vega de la Roche dans le Grand National de Villers-Vicomte

Quatrième étape du circuit du Grand National, la piste de Villers-Vicomte accueillait ce week-end un plateau relevé. Sur les quatre-vingt six cavaliers au départ du Grand Prix Pro Élite, seuls neuf paires se sont qualifiées pour le barrage. En plus de s’emparer de l’épreuve, Marie Demonte a également pris la troisième place, juste derrière Axelle Lagoubie.

Dans les installations des frères Lambert, le parcours concocté par Cédric Longis pour la quatrième étape du circuit du Grand National FFE/AC Print était plus que délicat. Parmis les quatre-vingt-six cavaliers engagés, seuls neuf sont parvenus à s’affronter sur un ultime parcours. D’abord, le temps, toujours très juste, a fermé les portes du barrages à plusieurs cavaliers, à commencer par Nicolas Delmotte, associé à son fidèle Ilex VP, ou encore le champion de France en titre, Benoît Cernin, qui avait sellé Unesco du Rouet. Les trois doubles, la palanque en bois et les subtiles lignes ont piégé bon nombre de couples, réduisant le barrage au nombre quasi-idéal de neuf.

Et la plus rapide fut Marie Demonte. Associée à son excellente Vega de la Roche, la cavalière de Barbaste n’a pas tremblé. Malgré un sursis sur un vertical en bout de ligne, la fille de Diamant de Semilly s’est joué de toutes les difficultés, bouclant ce second acte en 38”50. Déjà très performante lors des Grands Prix 4 et 5* de l’Hubside Jumping de Grimaud en juillet dernier, la belle alezane de onze ans a confirmé toutes ses qualités. “Vega avait bien démarré le concours vendredi en prenant la deuxième place”, confiait la lauréate du jour sur la page Facebook du Grand National. “Tout s’est déroulé comme prévu.”

Grâce aux précieux conseils d’Henk Nooren la Tricolore s’est payé le luxe de monter une deuxième fois sur le podium. Aux rênes du prometteur Las Vegas vd Padenborre, la trentenaire a signé un autre double clear round, lui octroyant la troisième place, grâce à un barrage conclu en 39”31. Axelle Lagoubie est tout de même parvenue à s’intercaler entre les deux montures de Marie Demonte, grâce à la bonne performance d’Urane. Ainsi, l’étape nordiste du Grand Nationale s’est achevée sur un podium 100 % féminin !

Crédit photo : © Sportfot

