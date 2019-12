Marlon Módolo Zanotelli à pleine puissance au Longines Masters de Paris

Les festivités sont lancées ! Aujourd’hui au Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, la compétition a été lancée pour cette nouvelle édition du Longines Masters de Paris. En ouverture et sur la jument KWPN de dix ans Sweet Tricia, Marlon Módolo Zanotelli a été le seul à boucler son parcours sous la barre symbolique des 30 secondes en 29’’84. Une belle première pour le couple qui a été formé il y a quelques semaines à peine. « Je ne pouvais pas rêver meilleur scénario pour démarrer le concours. Je suis particulièrement heureux et fier de Sweet Tricia qui avait déjà beaucoup gagné sous la selle de son ancien cavalier, l’Irlandais Darragh Kenny. C’est clairement un plaisir de pouvoir monter une telle jument », a commenté le double médaillé d’or des Jeux panaméricains de cet été. Installé en Belgique, le pilote repart pour l’occasion avec la moto jaune et noire Ducati Scrambler réservée au vainqueur.



Parti en numéro 45 de l’épreuve, Marlon Modolo Zanotelli n’a jamais été rattrapé. Au classement, il devance l’Américaine Jessica Springsteen, sans faute en 30’’09 avec Tiger Lily et le jeune Italien, membre du Riders Lab, Filippo Marco Bologni, sans faute en 30’18 avec Diplomat. Au total, 19 couples ont bouclé un tour vierge de toute pénalité. A noter la septème place du Francilien Max Thirouin qui réalise la meilleure performance française avec l’alezane Utopie Villelongue, pour leur toute première participation parmi l’élite mondiale au Longines Masters de Paris.