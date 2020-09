Samedi soir, quarante-six cavaliers ont pris le départ du Grand Prix de Grimaud, couru en nocturne sur un tracé dessiné par le Français Gregory Bodo. Après le parcours parfait signé par Olivier Robert et Vivaldi des Meneaux en ouverture, on a un temps craint de voir un trop grand nombre de couples se qualifier pour la finale au chronomètre. Cependant, un temps imparti ingénieusement raccourci a permis d’éviter cet écueil, puisque ce sont au final treize couples qui ont réussi à se qualifier pour le barrage. Parmi les cavaliers piégés par le chronomètre a notamment figuré Philippe Rozier, champion olympique avec l’équipe de France en 2016 à Rio de Janeiro. Son Prestigio LS La Silla a signé une remarquable performance en terminant son premier Grand Prix à 1,60m avec un point de pénalité seulement. Simon Delestre, Henrik von Eckermann et Pieter Devos ont eux aussi terminé aux portes du barrage en raison d’un point de pénalité pour temps dépassé, alors que la sanction a été plus lourde pour Steve Guerdat. Victorieux du premier Grand Prix CSI 5* disputé à Grimaud en juillet avec le même Victorio des Frotards, le numéro un au classement mondial Longines a en effet écopé d’une faute de son alezan, associée à un point de temps également. Son dauphin au classement mondial et ami, Martin Fuchs, a quant à lui vécu un Grand Prix encore plus difficile, conclu par une élimination due à deux désobéissances de Silver Shine.

De nouveau ouvreur lors du barrage, Olivier Robert y a connu moins de réussite et a dû faire face à un refus de Vivaldi des Menaux à la suite d’un virage serré. Il a finalement terminé à la dernière place de cette finale au chronomètre, soit la treizième du classement de ce Grand Prix. Pour les douze autres concurrents au départ, le juge de paix de ce deuxième acte a incontestablement été le vertical numéro quatre. Sterrehof’s Dante y a commis sa première faute sous la selle de Marc Houtzager avant de mettre un oxer à terre pour terminer douzième. Le vertical blanc a également ajouté quatre points aux compteurs de Marcus Ehning, pourtant accompagné par l’exceptionnel Misanto Prêt A Tout, ou encore de Gregory Wathelet, parti très vite aux rênes de MJT Nevados S. Au final, quatre cavaliers seulement ont signé un double sans-faute, à commencer par Kevin Staut. Sans prendre tous les risques, le Français a mené Viking d’la Rousserie à la quatrième place finale après avoir un temps pris la tête de l’épreuve. En selle sur la très expérimentée H&M Legend Of Love, Olivier Philippaerts a ensuite abaissé le chronomètre de l’ancien numéro un mondial de plus d’une seconde et demie. L’Italien Emanuele Gaudiano et Chalou ont ensuite ravi la tête au Belge en franchissant la ligne d’arrivée avec quatre centièmes de seconde d’avance. Si leur parcours semblait déjà très rapide, Marlon Modolo Zanotelli a finalement abaissé le chronomètre de près d’une seconde encore. Aux rênes d’un VDL Edgar M en très grande forme, le Brésilien a pris un galop très soutenu dès le départ et n’a jamais ralenti. Il s’est ainsi adjugé la victoire et a relégué Emanuele Gaudiano et Oliver Phillipaerts aux deuxième troisième places.