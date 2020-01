Martin Fuchs au sommet de la hiérarchie mondiale

Après une année entière en tête du classement mondial, le Suisse Steve Guerdat doit céder sa place de leader à son compatriote et ami Martin Fuchs, qui a réalisé une fin de saison époustouflante avec des victoires dans le Grand Prix de Genève puis dans le Grand Prix Coupe du monde de Londres. Cette place de numéro un mondial est l’aboutissement d’une formidable saison pour le jeune Helvète de vingt-huit ans qui a remporté vingt-sept épreuves internationales en 2019, dont sept Grands Prix cinq étoiles. Martin Fuchs a également terminé deuxième de la finale Coupe du monde et a été sacré champion d’Europe en individuels à Rotterdam fin août.

S’il doit beaucoup à Clooney 51, son partenaire de la finale Coupe du monde de Göteborg et des championnats d’Europe, vainqueur des Grands Prix de Bâle, Wellington, Lyon et Genève, Martin Fuchs sait également gagner avec d’autres montures puisqu’il a remporté les Grands Prix du Longines Global Champions Tour de Madrid et Estoril avec Chaplin, alors qu’il concluait sa fantastique année par la victoire dans le Grand Prix Coupe du monde de Londres avec The Sinner.

Steve Guerdat pointe désormais à la deuxième place devant l’Allemand Daniel Deusser, puis on trouve le Britannique Ben Maher, qui conserve sa quatrième place devant le Suédois Peder Fredricson et le Belge Pieter Devos, qui échangent leurs positions de décembre. Viennent ensuite l’Américaine Beezie Madden, l’Irlandais Darragh Kenny, l’Américain Kent Farrington et le Suédois Henrik von Eckermann.

Côté Français, Simon Delestre est dix-neuvième, avec un gain de trois places, juste devant Julien Epaillard et Kevin Staut. On trouve ensuite Pénélope Leprévost à la vingt-neuvième place, alors qu’Alexis Deroubaix, Nicolas Delmotte, Roger-Yves Bost, Olivier Robert, Max Thirouin, Félicie Bertrand, Edward Levy, Mathieu Billot et Olivier Perreau sont également classés parmi les cent meilleurs mondiaux.