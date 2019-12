Martin Fuchs décroche une victoire de prestige à Genève

Martin Fuchs et Clooney 51 ont achevé leur magnifique année 2019 en remportant le Grand Prix du CSI 5* de Genève, hier après-midi en Suisse. À vingt-sept ans, le Suisse a gagné cette épreuve mythique pour la première fois de sa carrière, entamant un nouveau cycle du Grand Chelem de saut d’obstacles, qui réunit les Grands Prix de Bois-le-Duc, Aix-la-Chapelle, Calgary et donc Genève. Ayant d’ores et déjà fait l’impasse sur la finale de la Coupe du monde Longines, programmée en avril à Las Vegas, le champion d’Europe et vice-champion du monde en titre tentera de relever ce défi du Grand Chelem, sans perdre de vue son objectif prioritaire de 2020: les Jeux olympiques de Tokyo.

Au tour initial, les quarante couples en lice ont eu fort à faire avec un parcours très technique comportant pas moins de dix-huit efforts, dont un triple vertical-oxer-vertical à palanque, un double de bidets oxer-vertical et un second double vertical-oxer dans la ligne finale. Le temps imparti par le chef de piste a notamment privé de barrage Pénélope Leprevost et Vancouver de Lanlore, treizièmes. Pour la France toujours, Julien Épaillard et Virtuose Champeix, pénalisés de quatre points en fin de tour, ont pris la seizième place. Une faute aussi pour Simon Delestre et Uccello de Will sur le vertical suivant le triple, ainsi qu’un point de temps dépassé. Enfin, Kevin Staut et Viking d’la Rousserie ont concédé une petite faute en milieu de parcours, puis deux autres à la fin, en tentant d’accrocher un bon classement grâce à un temps rapide.

Ouvrant le barrage, l’Irlandais Michael Pender, dix-neuf ans, et HHS Burnchurch, révélations de ce concours, ont péché par deux fois, terminant onzième place. Autre Irlandais, Mark McAuley a dû se contenter de la dixième place avec Vivaldi du Theil, piégé au début du parcours réduit. Le Belge Jérôme Guéry a signé le premier double sans-faute sur Quel Homme de Hus, ce qui lui a offert une bien belle troisième place. Le jeune Suisse Bryan Balsiger en a fait autant avec Clouzot de Lassus, mais s’est montré moins rapide de neuf dixièmes de seconde, d’où sa sixième place. Martin Fuchs a alors tout tenté, et il a réussi a améliorer le temps de référence de moins d’une demi-seconde.

Sur VDL Edgar M, le Brésilien Marlon Módolo Zanotelli a fini à quatre centièmes de Jérôme Guéry, prenant la quatrième place. Espoir, le crack du Belge Pieter Devos, a réussi le meilleur temps mais n’a pu empêcher une faute sur le dernier obstacle, terminant huitième. Autre grands favoris, le Suisse Steve Guerdat, numéro un mondial, et Bianca ont signé un très bon double sans-faute, mais pas assez rapide pour obtenir mieux que la cinquième place. Même causes et mêmes conséquences pour le Belge Jos Verlooy, septième. Le Britannique Scott Brash, lui, est passé à cinq centièmes de la victoire avec Hello Senator, arrachant la deuxième place. Enfin, l’Irlandais Darragh Kenny et Balou du Reventon ont péché en début de tour, finissant neuvième.

Fort de cette victoire, le mois prochain, Martin Fuchs, qui concourra ce week-end à Londres, en Coupe du monde, pourrait bien reprendre à Steve Guerdat le brassard Longines de numéro un mondial. Réponse début janvier 2020.