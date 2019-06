Martin Fuchs fait la loi à Estoril

Après sa victoire dans le Grand Prix du Global Champions Tour de Madrid il y a un mois, le Suisse Martin Fuchs a remis le couvert samedi, cette fois-ci dans le pays voisin, au Portugal. De nouveau accompagné de l’étalon Chaplin, l’Helvète a bouclé la meilleure performance de l’épreuve à Estoril, avec un barrage rapide en 37“64. Une victoire qui l’a placé avant son redoutable concurrent britannique Ben Maher, un habitué du circuit, qui a bouclé son barrage avec quarante-cinq centièmes de retard en selle sur l’efficace Explosion W. L’Irlandais Michael Duffy a complété le podium avec son étalon Mullaghdrin Touch the Stars. Déception relative du côté de son compatriote Darragh Kenny qui a fini au pied du podium avec Important de Muze, troisième du Grand Prix CSIO 5* de La Baule en mai.



Côté Belge, les cavaliers que sont Niels Bruynseels et Pieter Devos ont été les deux Diables Rouges à se qualifier au barrage. Mais malgré leur très grande forme, les cavaliers d’Utamaro d’Ecaussinnes et de Claire Z n’ont pu mieux faire que la cinquième et la neuvième place.

Pas de chance dans le camp français puisque Julien Epaillard a été le seul tricolore à se lancer au barrage, qu’il a conclu avec huit points de pénalité de son qualiteux Virtuose Champeix. Ces deux fautes les ont placés à la onzième position. Ses compatriotes Olivier Robert et Kevin Staut ont écopé du même score, mais en première manche. Respectivement sur Vivaldi des Meneaux et Calevo, tous deux ont conclu l’épreuve aux vingt-deux et vingt-troisième places.