Martin Fuchs, premier Suisse à remporter le Grand Prix 5* de Bâle

Débuté à 14h15, le Grand Prix 5* de Bâle, point d’orgue du concours de saut d’obstacles, a été le théâtre d’une nouvelle page des sports équestres. Comme depuis le début du week-end, c’est Frank Rothenberger qui officiait en tant que chef de piste. Et une fois encore, l’Allemand avait proposé un parcours sérieux et très imposant, dont les cotes ont dépassé les 1,60m. Ils ont été quarante-quatre à prétendre à se qualifier pour la seconde manche à quinze cavaliers.

Le premier sans-faute a finalement été signé par le Suisse Niklaus Rutschi. Ses coéquipiers, brillants à domicile ce week-end, en ont fait de même. Werner Muff et Martin Fuchs ont en effet bouclé deux sublimes scores vierges avec les charismatiques Daimler et Clooney. Côté Français, Simon Delestre a été le seul à boucler le zéro, aux rênes de Chesall Zimequest, de retour à la compétition après quelques mois de repos. Kevin Staut et Julien Epaillard, malgré une faute chacun avec Silver Deux de Virton*HDC et Toupie de la Roque, ont pu repartir grâce à un chronomètre assez rapide. Trop lent pour les rejoindre, Roger-Yves Bost a écopé du même score, et Olivier Robert a préféré abandonner après deux fautes et une légère dérobade devant le dernier avec le coquin Tempo de Paban. Il y eût finalement cinq sans-faute et dix repêchés.

Simon Delestre défie la Suisse, Martin Fuchs a le dernier mot

Cette seconde manche, comparable à un barrage, se disputait donc à quinze. Ouvreur, le Français Kevin Staut a alourdi son score, terminant avec huit points. Julien Epaillard a lui laissé deux barres supplémentaires à terre. Le meilleur d’entre-eux aura bien été Simon Delestre ! Le Lorrain, parti sans prendre tous les risques avec Chesall Zimequest, a franchi la ligne d’arrivée en 41″91 sans aucune pénalité. Le Suisse Werner Muff n’a eu aucun mal à abaisser ce chronomètre, bouclant son parcours acrobatique en 39″64. Mais c’est finalement Martin Fuchs qui a eu le dernier mot, devançant son coéquipier. Le jeune Helvétique a été parfait, laissant galoper son Clooney et serrant ses virages. Avec plus d’une seconde d’avance, Martin Fuchs s’est donc octroyé le Grand Prix de Bâle, une première pour un Suisse. De quoi bien débuter l’année !