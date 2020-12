Le week-end passé, lors de la Pro Élite Grand Prix à 1,50m, épreuve dessinée par le chef de piste Cédric Longis, quarante-cinq couples étaient au départ. Treize se sont qualifiés pour le barrage, dont les vainqueurs des deux épreuves à 1,45m du week-end : Thierry Dupont avec Gravity LCH et Julien Gonin (écurie Spring Cheval) avec Valou du Lys.

Premier à prendre le départ, Thierry Dupont a annoncé la couleur avec un chronomètre à 40“33 et en réitérant un sans-faute. Son chronomètre n’a cependant pas tenu longtemps, puisqu’il a été battu par le duo vainqueur de l’étape d’août à Tour-Perney (37), Jean Luc Mourier associé à Fionapina Colada pour l’écurie By KRF - Cuisines Bernollin.

La jeune cavalière et ambassadrice de l'écurie Equita by GL Events II, Lalie Saclier, a tenté de s’imposer à domicile avec Tescari’Jac. La tentative était belle mais n’a pas suffi, tout comme celles de ses concurrents Alexandre Fontanelle (écurie Innov Garden) avec Quaprice de l'Etivant, pour Mathieu Lambert (écurie GEM Equitation) avec Airmes des Baleines ou encore pour Delphine Perez (écurie HDC - Jump Five) associée à Untouchable Gips, tous double sans faute.