Max Thirouin signe sa plus belle victoire à Rouen

Le Grand Prix CSI 4* de Rouen a presque eu des airs de championnat de France tant les Bleus ont brillé hier après-midi. Parmi les dix meilleurs de l’épreuve, neuf défendaient en effet la bannière tricolore. Le meilleur d’entre eux a finalement été Max Thirouin, qui a réussi à mener son excellente jument Utopie Villelongue vers un double zéro avec un barrage conclu en 33“81. Médaillés d’argent aux championnats de France Pro Élite, tous deux ont ici signé leur plus belle victoire. De bon augure à deux semaines du Longines Masters de Paris, où ils prendront part à leur premier CSI 5* en indoor.



Troisième à s’élancer dans la course au chronomètre, la Normande Félicie Bertrand avait lancé un sacré défi à ses concurrents. Associée à la survoltée Sultane des Ibis, l’amazone a en effet franchi la ligne d’arrivée en 34“51. Les protégées du haras de Clarbec ont donc finalement dû se contenter de la deuxième place, comme lors de l’épreuve majeure de vendredi soir, où elles avaient été battues par Olivier Guillon et Vitot du Château.

En tentant sa chance avec une certaine audace, Jacques Helmlinger a finalement complété le trio de tête avec Icarus vd Bisschop, son fils de Lorz Z de onze ans. Tous deux ont conclu leur barrage en 35“23. À nouveau pour la France donc, Grégory Cottard et la fabuleuse Bibici ont manqué le podium pour plus d’une seconde de retard. Mais la grise par Norman Pré Noir a une nouvelle fois obtenu un classement très encourageant du haut de ses huit ans.



Au milieu de cette horde de Français, l’Allemande Louisa Müller est parvenue à se faire une place au cinquième rang, grâce à Salitos 9.