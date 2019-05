Maxime Livio a dominé le Lion d’Angers

Le domaine de l’Isle Briand a accueilli l’édition 2019 du Lion d’Angers le week-end passé. Pour l’occasion, Maxime Livio a célébré sa première victoire de la saison dans le circuit fédéral du Grand National. Il a su défier les pièges de Jean Pierre Cosnuau. Le chef de piste avait concocté, comme à son habitude, un parcours hippique au chronomètre serré. Maxime Livio, en selle sur son médaillé de bronze par équipes à Tryon Opium des Verrières, a mis tout le monde d’accord dès l’épreuve de dressage, en assurant la première place avec 73,89%. Sans pénalité sur le cross et en saut d’obstacles, le duo a conservé la tête du tableau jusqu’à la fin, sous les couleurs des écuries Greenpex – Cavalassur.

Nicolas Touzaint avait lui aussi décidé d’en découdre avec Eboli, en l’honneur des écuries Maximat – Royal Horse. L’Anglo Arabe, qui disputait sa première étape en Grand National, a pris une deuxième place prometteuse, qui conforte l’objectif de son cavalier : les épreuves CCI 4* avant la fin de la saison. Les deux s’en sont donc sortis avec un score de 72,50% après le dressage, et sans plus de pénalité en cross et en saut.

Arnaud Boiteau a conclu le podium, juché sur Quoriano*ENE-HN. Pourtant sixièmes au classement provisoire après le cross, les deux compères ont déroulé un parcours hippique excellent. Grâce à lui, son écurie partenaire Le Cadre Noir de Saumur – Concept PGO prend la troisième place du classement général du circuit, derrière Maximat – Royal Horse et l’écurie Greenpex – Cavalassur.

Karim Laghouag s’est quant à lui retrouvé au pied du podium avec Triton Fontaine. Un résultat positif après leur début de saison mitigé. Le duo s’en est sorti avec trente-et-un points au total, ex-aequo avec son prédécesseur Thomas Carlile et Baylouvo. Le cavalier olympique s’est également présenté avec Punch de l’Esques. Mais une faute de leur part en saut d’obstacles leur a valu la huitième place. Ainsi, il a devancé le récent champion de France Pro 1 Rémi Pillot, en selle sur Ton Chik du Levant.