McClaren change de cavalier, mais pas de pays

Le petit et talentueux McClaren ne quittera pas le pays à la fougère. Après avoir annoncé sa retraite fin juillet dernier, Mark Todd a en effet dû trouver de nouveaux cavaliers pour ses chevaux. Si Padraig McCarthy, double médaillé d’argent aux derniers Jeux Equestres Mondiaux de Tryon, s’était déjà vu confier les rênes du tout bon Leonidas II, McClaren n’avait toujours pas changé d’écuries. C’est désormais chose faite. Le fils de Clarimo, âgé de dix ans, occupera à présent un box dans les installations de Jonelle Price, qui avait notamment remporté les deux mythiques CCI 5*-L de Badminton et Luhmühlen en 2018.

“J’ai toujours admiré ce cheval. Je l’ai vu travailler et concourir, notamment lorsque je faisais équipe avec [Mark Todd], s’est réjouie la nouvelle cavalière du Holsteiner. Je suis impatiente de découvrir ce que le futur nous réserve. Je suis immensément reconnaissante envers ses propriétaires (David et Katherine Thompson, qui avait racheté McClaren à Mark Todd en mai 2017, ndlr) pour leur soutien majeur à l’équipe de Nouvelle Zélande, que ce soit avec McClaren ou encore au-delà”.

Deuxième du CCI 4*-L (ex CCI 3*) de Saumur en mai 2017, le petit hongre bai avait ensuite pris part aux Jeux Équestres Mondiaux de Tryon en 2018 dans l’équipe néo-zélandaise de concours complet, sous la selle de celui que l’on surnomme le cavalier du XXème siècle, Mark Todd. “[Jonelle] est parfaite pour McClaren pour de nombreuses raisons, a analysé l’immense cavalier. C’est vraiment une bonne chose qu’elle puisse désormais le monter car j’avais essayé de le lui vendre, avant de changer d’avis et de le conserver pour moi. J’ai vraiment hâte de voir leur couple évoluer, étant donné que tous deux sont extrêmement talentueux et déterminés.”

Conduit dans ses nouvelles écuries par le soin de sa groom, Jess Wilson, nul doute que McClaren trouvera rapidement ses marques avec sa nouvelle pilote, pour, pourquoi pas, réaliser le rêve de ses propriétaire : participer aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo.