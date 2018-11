McLain Ward décroche l’étape Coupe du monde de Toronto

On ne compte décidément plus les victoires de McLain Ward sur le circuit international. Toujours très régulier, le cinquième meilleur cavalier du monde au classement mondial a encore démontré toute l’étendue de son talent en remportant de main de maître l’étape Coupe du monde de Toronto samedi soir. Pour ce faire, le cavalier américain a pu compter sur sa grise HH Gigi’s Girl, qui lui avait déjà offert la victoire dans le Grand Prix à 1.60m de Bridgehampton au début du mois de septembre.

Toujours redoutable sur les épreuves de vitesse, le couple a mis tout le monde d’accord en franchissant la ligne d’arrivée du barrage avec plus d’une seconde d’avance sur ses compatriotes Devin Ryan et Eddie Blue. Révélations de cette année 2018, les récents champions du monde par équipes peuvent tout de même se satisfaire d’une très belle deuxième place, qui ne fait que confirmer leur grande régularité pour leur toute première saison au plus haut niveau.

Devant son public, la Canadienne Ali Ramsay a complété le podium avec sa jument de onze ans Hermelien vd Hooghoeve. La Britannique Amanda Derbyshire se retrouve de son côté en quatrième position pour avoir réalisé le double sans-faute le moins rapide de cette finale avec Roulette BH. Le Néo-Zélandais Sharn Wordley a été le seul à avoir alourdi son score de quatre points, et termine donc cinquième de ce Grand Prix sur le fils de Baloubet du Rouet, Barnetta.