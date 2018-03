Mexico en ouverture du Longines Global Champions Tour

La treizième saison du Longines Global Champions Tour, l’un des circuits les plus richement dotés, redémarre aujourd’hui à Mexico. Du beau monde a fait le déplacement pour tenter de succéder au Suisse Martin Fuchs et son Chaplin, grands vainqueurs de l’édition 2017.

Nouvelle étape du circuit Longines Global Champions tour depuis trois saisons, le concours de Mexico se déroule sur la piste en herbe du Campo Marte. Comme l’an passé, c’est l’étape Mexicaine qui débutera la saison 2018 du circuit inventé par Jan Tops. S’il faudra attendre l’issue du Grand Prix samedi soir pour connaître le premier gagnant de la tournée, l’échéance américaine compte déjà deux vainqueurs de renom : le Français Roger-Yves Bost associé au bai Qoud’Cœur de la Loge en 2016 et le Suisse Martin Fuchs et le bon Chaplin en 2017.



La France comptera sur quatre de ses représentants : Roger Yves Bost tentera de décrocher un nouveau succès sur Sunshine du Phare et Vino d’Escient, tandis qu’à ses côtés, Kevin Staut, numéro un français, comptera sur sa vive Ayade de Septon*HDC et la baie Viva de Malica. Vainqueur du Grand Prix CSI 5* de Paris dimanche passé grâce à son prodigieux Hermès Ryan des Hayettes, Simon Delestre misera cette fois sur Gain Line et Teavanta II CZ. Qualifié pour la finale de la Coupe du monde de Paris depuis le début de semaine, Julien Epaillard montera Safari d’Auge et Instit de Jucaso alors que la jeune Mégane Moissonnier, seule amazone française et enregistrée dans la Global Champions League, tentera sa chance avec Umours Batilly.



Présents en force, les pilotes allemands seront sept à prendre le départ. Marcus Ehning, Daniel Deusser, Christian Ahlmann ou encore Phillipe Weishaupt seront dans les rangs de la Mannschaft. Michael Whitaker et Scott Brash, mettrons leur talent au service de la Grande-Bretagne tandis que Steve Guerdat, Jane Richard Philips et Pius Schwizer courront sous couleurs helvétiques. L’Irlande pourra également se targuer d’aligner de gros clients puisque que deux des champions d’Europe par équipes en titre s’élanceront, à savoir Bertram Allen et Denis Lynch. Gageons que la délégation Belge comptant notamment Pieter Devos, Gregory Wathelet et les frères Phillipaerts ne fera pas non plus de cadeau à ses adversaires. Les italiens Lorenzo de Luca et Alberto Zorzi ainsi que les Espagnols Eduardo Álvarez Aznar et Sergio Alvarez Moya seront aussi de la partie. Habituée du circuit par son mari, Edwina Tops Alexander sera la seule représentante australienne, au même titre que la jeune Evelina Tovek pour le Suède. Eric Lamaze jouera également pour la victoire avec son alezan Chacco Kid, tandis que pour l’Israël Danielle Goldstein prendra les commandes de Caspar 213. Cinq locaux ainsi que les Colombiens Carlos et René Lopez prendront également part au premier CSI 5* du Longines Global Champions Tour de la saison.

Point d’orgue du concours mexicain, le Grand Prix se déroulera à 16h15.