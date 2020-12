Le monde du complet retient son souffle. Nombreux sont ceux qui ne veulent pas se laisser abattre devant la décision de la Fédération équestre internationale (FEI) de ne pas maintenir les championnats européens de complet en 2021. Initialement prévus à la fin de l’été prochain au Pin-au-Haras, dans l’Orne, le monde du complet se retrouve donc sans autres échéances internationales que les Jeux olympiques de Tokyo, contrairement au dressage et au saut d’obstacles, qui auront bien des échéances continentales en 2021. Après des négociations concernant la tenue du calendrier et des adaptations au niveau du cahier des charges, l’association normande Ustica et Le Pin ont finalement jeté l’éponge pour la tenue de l’échéance. L’Institut équestre suisse d’Avenches s’est alors porté candidat pour maintenir la compétition en 2021.