“Mon rôle est de préparer Duke of Swing”, Camille Judet-Chéret

Votre saison 2020 avait débuté sur les chapeaux de roues avec deux Grands Prix à plus de 70%, et plus de 73% par deux fois en Grand Prix Spécial aux CDI 4* de Lier et Dortmund. Quel regard portez-vous sur votre entame de l’année avec Duke of Swing ? L’annulation et le report des compétitions ne sont-ils pas d’autant plus frustrants ?

En effet, 2020 débutait vraiment bien et il représentait une opportunité assez exceptionnelle pour moi. Il s’agit toutefois d’un cas assez particulier car Duke appartient à la princesse de Thaïlande Sirivannavari Nariratana, l’une de nos élèves. Je n’ai jamais eu de plan précis avec ce cheval car la situation est provisoire en attendant que la princesse en reprenne les rênes. Mon rôle est de le préparer et d’entrainer sa cavalière lorsqu’elle vient le monter. Nous avons toujours pris les concours les uns après les autres, il s’agit pour moi d’une sorte de bonus d’avoir la chance de le monter lors d’épreuves. J’aurais trouvé cela super que nous puissions poursuivre sur cette lancée, mais il ne s’agit pas non plus d’une grande déception car je n’ai pas réellement de plan et d’objectifs clairement définis avec ce cheval.



Alors que vous concouriez à Dortmund les 13 et 14 mars, le CDI 4* s’est tenu en huis clos en raison de la pandémie de Covid-19, avant que la dernière journée du CSI ne soit annulée. Quelle était l’atmosphère lors de cette compétition ?

J’ai eu beaucoup de chance car je n’étais pas sensée y aller étant donné que la France comptait seulement deux places que la Fédération française d’équitation avait allouée à Marc Boblet et Jean-Philippe Siat. N’étant pas sélectionnable pour les Jeux qui devaient se tenir en 2020 et même si je fais partie du Groupe 2 et que j’ai droit à des places en CDI 4*, il a toujours été clair avec la FFE que la priorité irait aux cavaliers susceptibles de défendre la France à Tokyo. Je savais donc que j’aurais les places restantes dès le départ. L’organisateur du CDI 4* de Dortmund m’a appelé le mercredi en me disant qu’il y avait un désistement et que je pouvais présenter mon cheval à la visite vétérinaire le lendemain et prendre part au Grand Prix le vendredi. Je n’ai pas hésité une seconde et j’ai sauté sur l’occasion, d’autant plus que je ne conduis pas le camion poids lourd moi-même (rires) ! Corentin (Pottier, son compagnon, lui aussi co-gérant et cavalier à Pamfou dressage, ndlr) n’était pas aussi ravi que moi car il savait qu’il devrait conduire pendant dix heures le lendemain (rires). Au même moment se tenait le CDI 5* de Bois-le-Duc, qui a été complètement annulé à une heure du coup d’envoi du Grand Prix alors que certains couples étaient déjà en train de s’échauffer dans la carrière de détente. Pendant toute la durée de la compétition, j’ai actualisé la page Facebook du CDI de Dortmund en me disant qu’il finirait par être annulé. J’ai finalement pris part au Grand Prix, lors duquel je me suis qualifiée pour la Libre. Pour moi, même si les gradins étaient vides, ce concours était vraiment impressionnant car j’ai très rarement monté dans une piste comme celle-ci. Les organisateurs ont tout fait pour maintenir la compétition et que les conditions soient les plus fidèles à ce qu’elles auraient dû être mais c’était malgré tout un peu glauque. La piste est énorme et les gradins importants mais ils étaient déserts. C’était vraiment très particulier… Il y avait une dizaine de personnes en bord de piste et même si Corentin est le meilleur des supporters et qu’il a hurlé à la fin de mes épreuves, le silence était de plomb. Il y avait même un juge en moins, car l’un n’a finalement pas pu venir et qu’il n’a pu être remplacé compte tenu de la situation.