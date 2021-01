L'année 2020 s’est terminée et la carrière sportive de Neptune Brecourt aussi! Fils de Cumano, étalon Holsteiner qui a permis à Jos Lansink d'être sacré champion du monde en 2006, et issu d’une excellente génération laissée par son père en France, Neptune Brecourt a couru les pistes du haut niveau sous la selle de Luca Maria Moneta pendant l’ensemble de sa carrière. Le cavalier italien a annoncé sur les réseaux sociaux la retraite de son compagnon de toujours. “Bonne année ! C’est avec joie et en même temps un peu de tristesse que je vous annonce que 2020 était la dernière année de compétition pour Neptune Brecourt, a écrit l'Italien sur Instagram. Je souhaite que chacun d’entre vous puisse rencontrer un cheval comme Nepi !”