Nicolas Delmotte dans son jardin au Touquet

Le week-end dernier a eu lieu une nouvelle étape du circuit du Grand National FFE/AC Print, cette fois-ci au Touquet. Dans le Pas-de-Calais, Nicolas Delmotte s’est imposé avec Urvoso du Roch et a également pris la troisième place avec Ilex VP. Julien Gonin s’est intercalé à la deuxième place avec Valou du Lys.

Les étapes du Grand National FFE/AC Print sur l’herbe et dans les Hauts-de-France semblent plaire à Nicolas Delmotte! Déjà vainqueur à plusieurs reprises de l’étape de Compiègne ces dernières années, le Nordiste s’est imposé dimanche sur une autre piste en herbe, celle du Touquet.

La cinquième étape du circuit fédéral s’est conclue par le Grand Prix Pro Élite à 1,50m dimanche. Cinquante-quatre couples se sont élancés en milieu d’après-midi sur le parcours imaginé par Jean Philippe Desmaret. Sept ont réussi à se qualifier pour le barrage dont Nicolas Delmotte (écurie SARL Guillet – Crea vert) avec ses deux montures engagées, Ilex VP et Urvoso du Roch.

Un barrage qui a tenu en haleine le public venu nombreux. Nicolas Delmotte a signé le premier double sans faute avec son noir de douze ans Ilex VP (39’’93), décidément en forme depuis sa reprise des compétitions à la suite d’une blessure l’an passé, qui l’a tenu éloigné plusieurs mois des terrains de concours. Julien Gonin (écurie Spring Cheval), très en forme également tout au long du week-end, lui a volé dans les minutes qui ont suivi la place de leader avec Valou du Lys (39’’59), une jument Selle Français de onze ans avec laquelle il a remporté le Grand Prix du CSI 2* de Sainte-Cécile mi-juillet.

Mais le cavalier de l’écurie SARL Guillet – Crea Vert n’avait pas dit son dernier mot ! Dernier à partir dans ce barrage, il a finalement réussi à abaisser le temps de référence de plus d’une seconde (38’’09) avec Urvoso du Roch, son alezan de onze avec qui il a fini au pied du podium par équipes aux championnats d’Europe Longines de Rotterdam l’été passé.

“Je suis très content d’Ilex et Urvoso. Ilex ressaute très bien, malgré une année particulière liée au coronavirus. Il a très bien repris à Saint-Tropez, et la semaine dernière il avait déjà signé un sans-faute, mais avec un point de temps, dans l’étape du Grand National de Villers-Vicomte. Là, il finit troisième et a sauté de manière formidable. Urvoso est également en pleine forme. Le Touquet est dans ma région et nous avons une chance extraordinaire en France, avec ce circuit, de pouvoir engager trois montures dans le Grand Prix. Cela nous permet de maintenir nos bons chevaux au niveau”, a réagi le cavalier à l’issue de l’épreuve.

Les quatre cavaliers suivants au classement n’ont pu éviter une faute. Quatrième place pour Alexandra Paillot et Pembroke 3, qui auraient pu s’imposer sans cette barre, leur chronomètre de 37’’86 étant de loin le plus rapide. L’amazone est suivie par Thomas Lambert sur Thalie St Loise, Alexandra Francart en selle sur Betty du Prieure et Paul Delforge, associé à Allblack de Gressoux.

Le circuit prend une pause le temps d’un week-end, puisque la prochaine étape est programmée à Cluny, en Saône-et-Loire, du 20 au 23 août prochains.

