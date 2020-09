Premier à s’élancer dans ce barrage, le Turc Derin Demirsoy, en selle sur Koblenz vd Middelstede, a signé un premier double sans-faute… dans un tempo qui semble toutefois “rattrapable”. Plus tôt dans la semaine, le cavalier, installé aux Pays-Bas, vice-champion d’Europe Junior en 2011, s’était déjà imposé dans une épreuve à 1,45m du CSI 4 . Autre cavalière déjà victorieuse cette semaine (dans le CSI 2 ) la jeune Rhônalpine Mégane Moissonnier a brillé par son sang-froid, en selle sur Bracadabra. Elle a abaissé de près de trois secondes le précédent chronomètre, tout en assurant sur les barres en signant également le double sans-faute. À sa suite, l’Italien Emanuele Gaudiano et son Chalou au style inimitable ont continué d’affoler le chronomètre! Fidèle parmi les fidèles du concours de Grimaud, déjà très rapide lors du premier tour, le Français Titouan Schumacher aux rênes d’Atome Z a continué dans cette course folle après les secondes. Il a signé un tour parfait, et s’est même payé le luxe d’encore abaisser de trois dixièmes le chronomètre express de l’Italien! Derrière, Luciana Diniz, associée à Vertigo du Désert, n’était pas venue faire de la figuration sur la Côte d’Azur… Dangereusement, très dangereusement, la cavalière portugaise s’est approchée du chronomètre de référence de Schumacher… mais a fauté sur le dernier obstacle. À ce stade, la victoire ne peut plus se jouer qu’entre la France et le Brésil. Avec huit points sur les barres, le Brésilien Pedro Veniss sur Boeckmanns Lord Pezi Junior n’a pu rivaliser. Nicolas Delmotte a été le dernier à s’élancer. Dans un tempo dingue, le Nordiste associé à son fidèle Ilex VP a réédité le parcours parfait, abaissant de neuf centièmes le chronomètre de son compatriote. Sur la Côte d’Azur, le couple a renoué avec la victoire. Il ne s’était plus imposé dans un Grand Prix 4* ou 5* depuis leur victoire à Dinard, en juillet 2017.

“C’était un très beau Grand Prix. Le tracé du premier tour était vraiment intéressant. Dans le barrage, je partais en dernière position, dont on dit que c’est la bonne place. Mais je voyais que les cavaliers sans-faute allaient de plus en plus vite au fur et à mesure que le barrage avançait, que le chronomètre à battre devenait de plus en plus difficile. Très sincèrement, je ne pensais pas pouvoir battre Titouan, alors il fallait tout tenter. Il y avait déjà cinq cavaliers double sans-faute, alors il fallait prendre tous les risques. Si bien que dès le premier obstacle, j’étais déjà en train de prendre des risques! Sur la longue distance en début de parcours, j’ai préféré mettre tout de suite huit foulées très en avant, puis tout s’est ensuite bien présenté. Je sentais que mon cheval était très en forme, ce qui met en confiance. Jusqu’à la dernière ligne, j’ai pris tous les risques puisque Titouan avait vraiment réalisé un magnifique barrage. Tout comme Mégane Moissonnier et Emanuele Gaudiano, d’ailleurs. Ilex prouve sa fiabilité encore une fois. Il revient en forme après un arrêt de huit mois l’an dernier. Cet été, il a participé à des épreuves nationales, dont des épreuves du Grand National, un circuit que j’apprécie énormément pour préparer la relève pour le haut niveau. Il a terminé deuxième à Saint-Lô et troisième au Touquet. La semaine prochaine, c’est Urvoso du Roch qui est pressenti pour courir le Grand Prix du CSI 5*de Grimaud. Ce concours est une chance extraordinaire pour nous, cavaliers: on ne remerciera jamais assez Sadri Fegaier de nous offrir l’opportunité de pratiquer notre sport à haut niveau”, a déclaré le vainqueur.