Niels Bruynseels remporte le Grand Prix de Bâle devant Philippe Rozier

Ce week-end, la halle Saint-Jacques, à Bâle, accueille un CSI 5*. Le Grand Prix a eu lieu vendredi en début de soirée, tandis que la dixième étape Coupe du monde, accueillie pour la première par la ville suisse, se tiendra dimanche, à partir de 14 h.



Sur un parcours à 160 cm, dessiné par Frank Rhotenberger, ils étaient quarante-huit inscrits, mais seuls quatorze couples ont réussi à se qualifier pour le barrage. Parmi eux, deux Français : Simon Delestre écope de quatre points de pénalité et termine à la onzième place avec Ulane Belmanière ; Philippe Rozier, en revanche, avait le délicat rôle d’ouvrir. Aux rênes de Cristallo A LM, il a fait preuve de sang-froid sans oublier de prendre des risques, pour sortir de piste sans pénalité et avec le chronomètre serré de 37’47. Si le barrage a compté huit sans-faute, seuls le Belge Niels Bruynseels et le Néerlandais Marc Houtzager parviendront à rivaliser. Le premier remporte l’épreuve avec un temps de 36’81, sur Delux Van T&L, coiffant au poteau le second, 4 centièmes moins rapide sur Sterrehof’s Calimero.



Parmi les autres concurrents français, Félicie Bertrand, qui découvre le circuit indoor, termine à la trente-deuxième place sur Urano de Cartigny, avec huit points de pénalité, de même qu’Olivier Robert et Eros, qui pointent à la trente-quatrième place. Roger-Yves Bost, avec Vino d’Espinet (9 points) et Kevin Staut, aux commandes de Lorenzo (12 points), terminent respectivement quarante-et-unième et quarante-troisième. Le Normand avait toutefois très bien commencé son week-end, avec une deuxième place la veille dans l’épreuve de vitesse à 1,45 m, et la victoire dans l’épreuve accumulator aux mêmes cotes, un peu plus tôt dans la journée, avec son alezane de treize ans, Ayade.



Tous les résultats ici.