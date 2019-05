Niklaus Rutschi imbattable dans le Grand Prix de Bourg-en-Bresse

Dans le Grand Prix CSI 4* de Bourg-en-Bresse, après un beau sans-faute en première manche, Niklaus Rutschi est parvenu à se qualifier au barrage en selle sur une Carassina coopérative. La jument de dix ans a répondu à toutes les demandes de l’Helvète avec vivacité, lui permettant ainsi de monter sur la première marche du podium. Le couple a su dominer son sujet sur le parcours imaginé par Grégory Bodo en concluant le deuxième tour en 38“35 ! Le Suisse n’avait alors pas imaginé une aussi belle performance, sa jument n’ayant concouru qu’une seule fois à ce niveau d’épreuve auparavant.

Le cavalier Laurent Goffinet accompagné de son efficace Atome des Etisses a également fait vibrer le public. Le cavalier du mythique Flipper d’Elle a signé un remarquable sans-faute au barrage, mais malgré la prestation étonnante de son tout jeune fils de Mylord Carthago, le Normand a manqué la première place avec un retard de cinquante-huit centièmes de seconde, monte donc sur la deuxième marche du podium. N’étant pas parvenue à réussir un sans-faute l’an dernier avec Vega de la Roche, Marie Demonte a inversé la tendance cette fois-ci, toujours avec la même monture. Un temps en tête de l’épreuve, la Toulousaine d’origine installée à Barbaste a finalement complété le podium, son alezane signant la plus belle performance de sa jeune carrière.



Situation inédite pour les deux Français Alexandre Fontanelle et Nicolas Delmotte qui se sont classés quatrièmes ex-æquo de cette épreuve. Après un début de saison satisfaisant avec Prime Time des Vagues, le premier aura arrêté le chronomètre en 40“74, exactement comme son compatriote en selle sur son fils de Nervoso, Urvoso du Roch. Ils sont talonnés par la lauréate de l’épreuve majeure de la veille Gudrun Pateet et son performant Sea Coast Valdelamadre Clooney.



Petite déception du côté français puisqu’Alexis Deroubaix, le gagnant de l’édition 2018, toujours en selle sur Timon d’Aure, n’a pas su en découdre en commettant une faute sur l’oxer n°3. Son compatriote Philippe Rozier a manqué de justesse le barrage, pourtant son très performant Cristallo A*LM a survolé les barres mais le duo a dépassé le temps imparti, ce qui l’a relégué à la dixième position.