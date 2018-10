Noble Dream quitte la scène sportive

Son absence sur les terrains de concours sera donc définitive. Noble Dream, partenaire de Marc Noblet depuis 2011, ne reviendra pas suite à la découverte d’une irrégularité dans son rythme cardiaque. “À la suite de plusieurs examens nous avons eu la confirmation d’un dysfonctionnement du rythme cardiaque. Nous sommes aujourd’hui tous d’accord nous les propriétaires Laura, Caty et Jean-Louis Dallara, ainsi que son cavalier Marc Boblet, qu’il est temps pour elle d’aborder une nouvelle vie” a annoncé son entourage hier soir.



Âgée de 16 ans, la jument noire avait commencé la compétition sous la selle de Jessica Michel-Botton, avec qui elle a enchainé les bons résultats. Toutes deux ont notamment obtenu des victoires dans le championnat de France des Jeunes Chevaux à quatre et cinq ans et décroché une médaille de bronze aux championnats du monde des Jeunes Chevaux de cinq ans, à Verden en 2007.

En 2011, Noble Dream rejoint les écuries de Marc Boblet, et les résultats mettent peu de temps à arriver. Ainsi, un an plus tard, le duo s’impose dans le Grand Prix et le Grand Prix Spécial lors du CSI 3* d’Arezzo. En 2013, le couple français s’empare de la deuxième place dans le Spécial du CSI 4* de Treffen, avant de connaître la sélection en équipe de France pour le CDIO 5* de Rotterdam, aux Pays-Bas. Le point d’orgue de cette saison aura été une sélection pour les championnats d’Europe d’Herning, au Danemark. Noble Dream portera son cavalier à la trentième place en individuel et à la huitième par équipes.

Tout au long de cet sept années de collaboration, la charismatique jument noire aura mené Marc Boblet vers d’excellentes moyennes, comme les 76.350 % décrochés dans la Libre du CDI 5*-W de Londres ou encore les 76.125% obtenus à Amsterdam.

L’année 2014 aura été marquée par la sélection du couple aux Jeux équestres mondiaux de Caen, où ils n’auront malheureusement pas dépassé les 71%.



2015 marquera le début des soucis. Après deux concours, Noble Dream s’est trouvée écartée des rectangles de dressage en raison de problèmes hormonaux. Une fois les ovaires de la jument retirés, le duo était apparu en forme au CDI 3* de Compiègne, mais n’aura pas réussi à retrouver leur niveau des saisons précédentes. La récente découverte d’un problème cardiaque aura eu raison de la carrière de la jument. La dernière sortie du couple aura donc été le CDI 4* de Genève en 2016, ou la superbe jument noire a offert la victoire dans le Spécial à Marc Noblet, histoire de terminer sur une bonne note.