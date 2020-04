“Nous, cavaliers, sommes privilégiés”, Julien Épaillard

Comment vivez-vous cette période exceptionnelle de confinement?

Ça va. Je vais répéter ce que tous les cavaliers professionnels disent, mais nous sommes privilégiés car nous avons la chance de monter à cheval tous les jours. Même si elle est difficile, cette période sans concours me permet de m’occuper de mes jeunes chevaux, de m’entraîner avec mon cavalier. C’est un autre rythme. Et bien sûr, nous ne prenons aucun risque et respectons le confinement à la lettre.

Comment avez-vous vécu l’arrêt brutal des concours, alors que vous surfiez sur une incroyable vague de succès?

C’est dommage car l’année commençait très bien pour moi. J’avais pas mal d’objectifs et un calendrier de concours vraiment intéressant, dont la finale de la Coupe du monde de Las Vegas faisait partie. Sportivement, cette longue pause ça remet tout en cause. La saison s’annonçait bien et mes chevaux étaient en grande forme. Évidemment, inutile de dire que nous aurions tous préféré que cette crise ne survienne pas, mais je relativise car mes proches sont en bonne santé et que je suis avec mes chevaux tous les jours! Habituellement, nous sommes toujours partis à droite à gauche en concours, donc cette situation me permet d’être plus posé. Au début, ne pas avoir d’objectif au quotidien me donnait l’impression de perdre mon temps, mais cela me fait finalement voir certaines choses différemment.

Comment se passe le travail aux écuries?

Je monte pratiquement tous les jours, et je m’octroie une ou deux journées off par semaine. Avec mes chevaux de concours, j’essaie de les garder un maximum en condition, en faisant du trotting par exemple. Environ une fois par semaine, on saute un petit parcours à 1,20m histoire de garder une routine. En tout cas, mes chevaux sont prêts à repartir, et nous espérons tous que tout ça va s’arranger le plus vite possible… D’autant que plus longtemps durera cette pause, plus les chevaux auront du mal à revenir rapidement au top.

Que pensez-vous du report des Jeux olympiques de Tokyo à l’été 2021?

C’est une bonne décision. Il n’y avait pas d’autre choix possible de toute façon. C’est sûr que mes chevaux étaient en pleine forme cette année, donc c’est dommage car il y avait beaucoup de beaux rendez-vous, et le seront-ils autant l’an prochain? En tout cas, j’ai la chance d’avoir un piquet extrêmement fourni, avec quatre ou cinq chevaux capables de sauter des Grands Prix CSI 5*.