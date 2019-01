Nouvelle politique fédérale pour le saut d’obstacles français

La nouvelle se faisait attendre puis a fini par tomber. La Fédération française d’équitation a annoncé que le poste de sélectionneur de l’équipe de France de saut d’obstacles, occupé par Philippe Guerdat jusqu’en décembre, serait désormais confié à Thierry Pomel.

Toutefois, là n’est pas l’essentiel à retenir du communiqué de la FFE publié hier. Serge Lecomte, le président de la fédération, a indiqué vouloir mettre en place un nouveau système afin de faire évoluer les trois disciplines olympiques. “Le projet sportif évolue pour rendre les équipes de France plus performantes. Nous avons beaucoup travaillé à élargir le vivier pour accéder au plus haut niveau”, a indiqué Serge Lecomte.

Après la désillusion de la neuvième place connue par l’équipe de France de saut d’obstacles aux Jeux équestres mondiaux de Tryon, en 2018, l’objectif est clair : se qualifier pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo, en 2020. En effet, les tricolores doivent obligatoirement bien figurer aux championnats d’Europe de Rotterdam en août pour espérer se qualifier. En cas d’échec, une toute dernière opportunité d’obtenir leur ticket pour le Japon leur sera donné à l’occasion de la finale de la Coupe des nations Longines de Barcelone. Bien entendu, le but est également de réfléchir à une politique sportive efficiente dans la durée afin de permettre aux français de briller lors des Jeux olympiques de 2024 prévus en France, à Versailles, pour les sports équestres.



Pour ce faire, la FFE a décidé de créer deux groupes afin de préparer au mieux les couples pour les plus grands évènements. “Pour une meilleure lisibilité sportive, nous mettons en place un Groupe 1 et un Groupe 2 sur la base des performances dans les compétitions de référence clairement identifiées. C’est aussi pourquoi nous ciblons les aides sur les couples qui font leurs preuves en compétition. L’objectif est clair : réussir à Tokyo 2020 et préparer Paris 2024 pour briller à domicile”, révèle ainsi la fédération. Autrement dit, le Groupe 1 rassemblera les couples les plus en forme de la discipline, donc ceux capables d’être alignés lors des plus grandes échéances telles que les championnats. Le Groupe 2 rassemblera les couples en devenir afin de leur permettre de potentiellement devenir des piliers de l’équipe de France.



Pour accéder au Groupe 1, seules les performances des douze derniers mois seront prises en compte. Ainsi, un couple devra pour y prétendre respecter au moins l’une des conditions suivantes : obtenir un score de quatre points maximums lors d’une Coupe des nations CSIO 5*, finir dans les huit premiers d’un Grand Prix CSIO 5*, figurer dans les trois premiers d’un Grand Prix CSI 5*, remporter le Championnat de France Pro Élite, être parmi les douze meilleurs au classement de la finale des Coupes du monde, se trouver dans les douze premiers du dernier championnat international. En plus de ces conditions, les propriétaires des chevaux susceptibles de pouvoir intégrer l’un des deux groupes ainsi que les cavaliers concernés devront signer une “convention JO”.



Si l’on s’en tient aux critères stricts communiqués par la FFE, seuls dix-sept couples peuvent actuellement prétendre au Groupe 1 et donc aux plus grandes échéances. En voici la liste, diffusée par GRANDPRIX :



- Félicie Bertrand et Sultane des Ibis

- Mathieu Billot & Shiva d’Amaury

- Roger-Yves Bost & Sangria du Coty

- Patrice Delaveau & Aquila*HDC

- Simon Delestre & Chesall Zimequest

- Simon Delestre & Hermès Ryan des Hayettes

- Nicolas Delmotte & Ilex VP

- Alexis Deroubaix & Timon d’Aure

- Jacques Helmlinger & Tonic des Mets

- Pénélope Leprevost & Gain Line

- Olivier Robert & Eros

- Olivier Robert & Vivaldi des Meneaux

- Thierry Rozier & Venezia d’Écaussinnes

- Kevin Staut & Edesa’s Cannary

- Kevin Staut & For Joy van’t Zorgvliet*HDC

- Kevin Staut & Rêveur de Hurtebise*HDC

- Kevin Staut & Silver Deux de Virton*HDC