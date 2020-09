Après l’annulation de son traditionnel concours hippique international (CHIO), initialement programmé du 29 mai au 7 juin, à cause de la pandémie de coronavirus, Aix-la-Chapelle a tout de même été le théâtre d’un CSI 3*. Le mythique stade de la Soers a donc accueilli ce week-end certains des meilleurs cavaliers mondiaux – dont le numéro un mondial au classement Longines Steve Guerdat ou la championne du monde en titre Simone Blum – pour plusieurs épreuves de saut d’obstacles qui se sont tenues au cœur du stade de dressage, et non sur la magnifique et réputée piste en herbe.

En point d’orgue, le Grand Prix à 1,50m a débuté dimanche dès 14h30 et a vu vingt-et-un couples se qualifier pour le barrage. Sept d’entre eux ont réitéré le sans-faute et le plus fort a été Maikel van der Vleuten aux rênes de Beauville Z, qui découvrait ce terrain. Le Néerlandais et son bai de dix ans ont ajouté un nouveau Grand Prix à leur palmarès, puisqu’ils ont remporté le Grand Prix CSI 3* de Lierre fin juillet, ainsi que le Grand Prix du CSI 5* Longines Global Champions Tour de Monaco et l’étape de la Coupe du monde de La Corogne notamment en 2019. Le couple a été le seul à passer sous la barre des quarante-cinq secondes lors de la finale au chronomètre (44’’77).