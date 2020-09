En saut d’obstacles…

Barbaste, dans le Lot-et-Garonne, était le huitième rendez-vous de la saison 2020 – le dernier pour la saison extérieure – du circuit fédéral du Grand National de saut d’obstacle le week-end passé. Dans le Grand Prix Pro Élite à 1,50m dessiné par Yann Bodo dimanche, trente-huit couples ont pris le départ et six ont réussi à se qualifier pour le barrage dont Olivier Robert (écurie Spring Cheval) avec deux chevaux : Vivaldi des Meneaux et Vadrouille d’Avril, avec qui il remportait l’épreuve Pro 1 Vitesse à 1,45m le samedi après-midi.

Comme l’an dernier, il aura été encore une fois le plus rapide avec Vivaldi des Meneaux au barrage. Il permet à son écurie Spring Cheval de signer une deuxième victoire sur le circuit après celle acquise à Sainte Cécile, en Saône-et-Loire, début juillet par son coéquipier Julien Gonin.

La deuxième place est revenue à Thibault Pomares (écurie Hermes Sellier II) avec Velvote des Aubiers, double sans faute également. Marie Demonte (écurie Forestier Sellier), qui jouait à domicile et gagnante de l’étape de Villers Vicomte, dans l’Oise fin juillet, a terminé à la troisième place avec Dindoctro. Lionel Huc et Alexander Zetterman, hors circuit fédéral, ont conclu quant à eux à la quatrième et cinquième place, respectivement associés à Bonjour d’Iberia et Conrad. Avec Vadrouille d’Avril, Olivier Robert est pénalisé d’une faute, synonyme de sixième place.

Les deux derniers appelés à la remise des prix ont été Sébastien Duplant (écurie Pilauka) avec Alpha de Preuilly et Mathieu Noirot (hors GN) avec Vista de Grasset, fautifs à une reprise sur le premier tour.

La prochaine étape du circuit se tiendra à Saint Lô, dans la Manche, du 15 au 18 octobre prochains.

En complet…

Une étape autre étape du Grand National s’est tenue ce week-end, cette fois en complet au Pin-au-Haras, dans l’Orne. Le test de saut d’obstacles a finalement bouleversé le classement général. Le Lieutenant-Colonel Thibaut Vallette, en tête de l’épreuve Pro Élite avec son partenaire olympique Qing du Briot*IFCE, a malheureusement dû déclarer forfait avant cet ultime test et les cartes étaient donc déjà rebattues.

Gwendolen Fer (écurie Equithème – Jimenez FVA), en selle sur Romantic Love et deuxième à l’issue du dressage et du cross, est quant à elle pénalisée à deux reprises et est malheureusement redescendue à la quinzième place.

C’est finalement Christopher Six, ambassadeur de l’écurie Haras de la Belletiere – Yet Communication, sans faute avec Totem de Brecey, qui en a profité pour remporter cette ultime étape de la saison 2020.

Victor Levecque (écurie Equisense) a terminé deuxième avec Phunambule des Auges, sans pénalité également aux obstacles.

La troisième place de l’épreuve est revenue à Sidney Dufresne en selle sur Trésor Mail. Ne courant sous aucune couleur d’écurie, c’est Arnaud Boiteau, quatrième avec Quoriono*IFCE, qui permet à son écurie Le Cadre Noir de Saumur – Concept PGO de monter sur la troisième marche du podium du circuit pour cette étape normande.

En dressage…

Pour la deuxième année consécutive, Cluny a reçu ce week-end une étape du Grand National FFE/AC Print de dressage. Un rendez-vous important pour les cavaliers engagés dans des écuries. En effet, cette étape était synonyme de “dernière chance” pour se qualifier pour la finale du circuit fédéral, réservée aux six meilleures écuries et prévue lors du Longines Equita Lyon, fin octobre.

À l’issue du passage des vingt-trois couples, comme lors de l’étape précédente courue le mois dernier à Vierzon, c’est l’écurie Cavalcar qui s’est imposée grâce à la reprise de Charlotte Chalvignac et Lights of Londonderry, notée à 71,739%. Charlotte a devancé la gagnante de l’édition 2019, Morgane Barbançon-Mestre, représentante de l’écurie Coho. L’an dernier, elle s’était imposée avec Bolero. Aujourd’hui, elle a terminé deuxième avec Sir Donnerhall II, son cheval de tête, crédité d’une note de 71,696%. Comme à Vierzon, la troisième marche du podium a récompensé l’écurie Kineton/Planète Broderie grâce à la bonne reprise de Bertrand Liegard et Star Wars, jugée à 71,674%.

Deux autres couples ont franchi la barre des 70%: Isabelle Pinto, quatrième sur Hot Chocolat van de Kwaplas*DE, quatrième avec 71,5%, et Jean-Philippe Siat, cinquième sur Lovesong (70%).

