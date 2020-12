Côté saut d’obstacles, trente-quatre couples étaient au départ de la Pro Élite Grand Prix à 1,50m. Sur un parcours dessiné par Cédric Longis, c’est Nicolas Deseuzes et Stella de Preuilly (BWP, Baloubet du Rouet x Haloween de Brunel), septième couple de l'épreuve et ambassadeur de l'Écurie Equita by GL Events III, qui ont réussi à réaliser le premier sans-faute de ce Grand Prix. OIivier Robert et son fidèle Eros (BWP, Querlybet Hero x Quincy) les ont imités en suivant. Benoît Cernin (Ecurie Elevage du Banney - SARL Benoit Cernin) et Seurat Galotiere*Vitalhorse (SF, Iowa x Loula des Forêts) n’ont pas tardé à les rejoindre en se qualifiant lui aussi pour le barrage. Cédric Hurel (Ecurie Ar Tropig) avec son prometteur Fantasio Floreval Z (Zang, Florian de la Vie Bazooka) a également intégré la liste. Dans la deuxième moitié de l'épreuve, seul Benoit Cernin est parvenu à obtenir un nouveau ticket pour le barrage avec Uitlanders du Ter (SF, Clinton x Gala du Ter).