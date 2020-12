Un retour presque inespéré! Il y a un an, sur la piste éphémère et très mal aménagée du CSI5* de Prague, Tempo de Paban, cheval de tête d’Olivier Robert, avait été victime d’une rupture ligamentaire à un antérieur à la réception d’un saut lors d’un banal échauffement. “Il y avait une plaque d’environ trente centimètres sur vingt sans sable, si bien que nous nous sommes ni plus ni moins réceptionnés sur du béton…”, avait alors expliqué le cavalier aquitain. Ce type de blessures, ayant provoqué la retraite sportive prématurée de bien des chevaux de sport, s’avérait alors compliquée à résorber, et Olivier Robert semblait résigné quant à l’avenir de l’Anglo-Arabe. “Il a voyagé sur ces quatre pattes. À présent, nous allons le soigner et tenter quelque chose qui m’a été conseillé par des amis cavaliers. Les chances de succès, dans l’optique d’un retour au sport, sont si infinitésimales que je préfère ne pas nourrir d’espoirs inutiles. C’est triste parce que nous prenions un plaisir fou ensemble en piste et que Tempo est véritablement un cheval de cœur, mais au moins je ne l’ai pas perdu”, avait-il confié à GRANDPRIX.

Sur les conseils de l’Allemand Christian Ahlmann et du Britannique Scott Brash, tous deux anciens leaders du classement mondial Longines des cavaliers, le hongre de douze ans a alors été confié aux bons soins d’une clinique vétérinaire des Pays-Bas. Et à la surprise de son entourage, dès février, Tempo de Paban semblait déjà défier les pronostics. “Après sa blessure, nous étions très pessimistes, mais la vétérinaire de l’Institut m’a dit que ses équipes et elle sont certaines qu’il va retrouver un jour le sport de haut niveau. C’est assez hallucinant! Il trotte déjà”, s’était alors réjoui le champion girondin.

En route vers les grands rendez-vous de 2021?

Après cinq mois de rééducation, Tempo de Paban est revenu dans les écuries de son cavalier, à Pompignac, à quinze kilomètres à l’est de Bordeaux, sans avoir visiblement perdu de masse musculaire. Ce maintien, tout comme sa guérison, lui ont permis de retrouver les terrains de concours dès le mois d’octobre. Sous la selle de Théo Guyonnet, cavalier pour Olivier Robert, le fils de Jarnac a repris en douceur, avec deux parcours à 1,15m et 1,20m à Lège-Cap-Ferret, puis deux tours à 1,25m à Barbaste et enfin deux épreuves un peu plus significatives, à 1,35m et 1,40m, mi-novembre au Mans, où le couple s’est classé, sans commettre de fautes.

Devant ces résultats encourageants, Olivier Robert et Tempo de Paban devraient désormais se retrouver et renouer ensemble avec la compétition, peut-être sur les plus belles épreuves internationales. “Sauter 1,40m ou 1,60m, c’est la même chose à partir du moment où le vétérinaire assure qu’il n’y a aucune restriction. C’est une merveilleuse nouvelle, un grand bonheur, et pourtant, j’avais fait une croix sur le cheval”, s’est réjoui Olivier Robert dans les colonnes de Sud-Ouest. N’ayant encore jamais vécu de championnat international avec l’équipe de France, le quadragénaire rêve peut-être, dans un coin de sa tête d’une sélection aux Jeux olympiques de Tokyo ou aux championnats d’Europe de Riesenbeck, les deux grands rendez-vous programmés en 2021.

