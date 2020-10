La neuvième étape du circuit Grand National FFE/AC Print de saut d'obstacles s’est tenue à Saint-Lô, dans la Manche, du 15 au 18 octobre 2020. La saison extérieure du circuit fédéral s'était clôturée avec l’étape de Barbaste (47) il y a un mois. Pour la troisième année consécutive, plus de 1 350 départs ont été donnés aux cavaliers Amateurs et Pros au Pôle hippique de Saint-Lô.

Comme l’an passé, cette étape normande est programmée juste avant leur CSI 4* et 2*, prévu du 22 au 25 octobre. Pour ce premier grand rendez-vous en indoor, le point d’orgue de ce week-end a été le Grand Prix Pro Élite à 1,50m, qui s'est clôturé dimanche soir avec la victoire du Bordelais Olivier Robert et Vangog du Mas Garnier.

Quarante-sept couples se sont attaqués à ce Grand Prix et ont tenté de se qualifier pour le barrage. Le temps accordé pour le parcours était de soixante-six secondes. Jean-Paul Lepetit, chef de piste du concours, avait bien établi son tracé en obtenant un quart de classés pour le barrage.

Edward Levy, qui a été extraordinaire cet été lors des CSI 4* et 5* de Grimaud, était le premier à s'élancer dans le Grand Prix et à signer le premier sans-faute avec Starlette de la Roque. Au total, ils ont été dix à s'être qualifiés au barrage. Olivier Robert, tête d'affiche de ce week-end et gagnant de l'étape de Barbaste il y a un mois, fut le premier double sans-faute avec Vangog du Mas Garnier. La superbe performance d'Alexandra Francart n’a pas détrôné l'expérience de Vangog, mais sa jument de neuf ans, Betty du Prieuré, a signé le deuxième double-faute de ce barrage. Le Suédois Alexander Zetterman, installé en France depuis plusieurs mois, a complété le podium avec Conrad. Le couple a également été l’auteur d’un double sans-faute.