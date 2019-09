Olivier Robert signe un doublé dans le Grand National de Barbaste

Toutes les bonnes choses ont une fin ! Barbaste était ce week-end synonyme de 10e et dernière étape en extérieur pour cette 12e édition du Grand National FFE – AC Print. Pour ce rendez-vous au Pôle Lou Chibaou et orchestré par Xavier Trouilhet et toute son équipe d’organisation, 46 couples ont pris le départ de la Pro Élite Grand Prix 1m50. C’est finalement Olivier Robert qui s’impose avec Vivaldi des Meneaux pour le compte de l’écurie Spring Cheval à l’issue d’un barrage sportif et plein de suspense.

Comme l’an passé et lors de l’étape précédente courue à Compiègne (60) il y a quelques semaines, c’est Yann Royant qui était le chef de piste de cette étape dans le Sud-Ouest. À l’issue des passages des 46 couples engagés dans cette épreuve, ils sont seulement sept à gagner leur ticket pour le barrage en bouclant leur tour initial sans aucune pénalité. Drôle de scénario même, car parmi les quatre premiers couples à passer dans la Pro Élite Grand Prix, trois signent le tour parfait à commencer par le gagnant de ces deux dernières éditions à Barbaste : Benoit Cernin (écurie Or Vet – Ar Tropig) avec Vackanda de Lojou. Il est très vite imité par Marie Demonte (écurie Forestier Sellier II), installée au Pôle Lou Chibaou, avec Tanael des Bonnes et Olivier Robert (écurie Spring Cheval) avec Eros. Le public installé tout autour de la carrière s’attend donc à un grand nombre de barragistes mais ils ne seront finalement que sept. Mathieu Bourdon (écurie Excel Horse – GPA) réussit à se qualifier avec sa jeune jument de 8 ans, Bigouden du Tertre. Les trois premiers protagonistes s’offrent quant à eux le luxe de qualifier une deuxième monture : Unamour du Suyer pour Benoit Cernin, Vega de la Roche pour Marie Demonte et Vivaldi des Meneaux pour Olivier Robert.

Quatre couples se font quant à eux piéger par le chronomètre à commencer par le coéquipier d’écurie de Benoit Cernin, Jérôme Hurel. Avec son fidèle Ohm de Ponthual et du haut de ses 17 printemps, il s’octroie tout de même la 8e place de cette épreuve.

Benoit Cernin, premier cavalier du barrage signe le double sans-faute avec Vackanda de Lojou et un chronomètre de 40,21 secondes. Un temps qui est immédiatement baissé par Marie Demonte avec Tanael des Bonnes qu’elle monte seulement depuis quelques semaines et puis par Olivier Robert avec Eros.

Mathieu Bourdon, seul cavalier avec un cheval dans ce barrage, réussit quant à lui à s’intercaler entre les couples Marie Demonte/Tanael des Bonnes et Benoit Cernin/Vackanda de Lojou. Une satisfaction pour le cavalier breton avec sa jument qui remportait il y a toute juste un an le Championnat de France des chevaux de 7 ans à Fontainebleau (77) et qui courait son premier Grand Prix à cette hauteur.

Avec Unamour du Suyer, le vainqueur des deux dernières éditions de cette étape, tente en enlevant quelques foulées entre les deux premiers obstacles du barrage. Malheureusement cela ne passe pas et c’est avec un score de 8 points qu’il sort de piste. Quant à Marie Demonte, elle signe le tour parfait de nouveau avec sa deuxième monture, Vega de la Roche mais ce n’est pas assez pour détrôner Olivier Robert de la pole position.

Le scénario de l’an passé pour le final de cette épreuve va se répéter. L’an passé, Benoit Cernin avait qualifié trois chevaux pour la seconde manche et avant même de rentrer avec son dernier cheval, il savait que la victoire était pour lui. Cette année l’histoire se répète mais pour Olivier Robert. Avant même de rentrer sur la piste avec Vivaldi des Meneaux, il sait que cette étape est gagnée mais reste à savoir avec quel cheval ? Et ce sera finalement avec Vivaldi des Menaux avec qui il était sacré Champion de France Pro Élite en 2018. Le couple et l’écurie Spring Cheval aura donc frappé fort sur cet ultime rendez -vous en remportant le Grand Prix Pro Élite dimanche après-midi mais également la Pro 1 Grand Prix 1m45 de vendredi.