Oslo ouvre la 41ème saison de la Coupe du monde Longines

Comme chaque année, le circuit indoor de la Coupe du monde Longines pour la ligue d’Europe de l’Ouest débute sa compétition par deux semaines d’épreuves en Scandinavie. La capitale Norvégienne accueille ce week-end la première étape de la série remportée en avril à Paris par Beezie Madden (en photo).

La visite vétérinaire du CSIO 5* a eu lieu ce matin, et la compétition commencera dès demain. Comme habituellement, l’étape Coupe du monde Longines se déroulera dimanche après-midi.

Seront au rendez-vous, les meilleurs cavaliers de la planète, dont l’actuel numéro deux mondial, le Suisse Steve Guerdat. Rendez-vous qu’il connait bien car il s’est déjà emparé de la deuxième et de la troisième place du Grand Prix en 2013 et 2014 avec son incontournable Nino des Buissonnets.

Parmi les cavaliers belges vainqueurs de la finale de la Coupe des nations à Barcelone le week-end passé, seul Pieter Devos fera le déplacement jusqu’à Oslo. Il concourra aux côtés de ses compatriotes Karel Cox, Gudrun Patteet, Olivier Philippaerts et Christophe Vanderhasselt.

Si Edwina Tops-Alexander n’est pas Européenne mais Australienne, elle pourra tout de même participer à la compétition, comme cela a déjà été le cas l’an passé. Elle fera le déplacement accompagnée de California, Cinsey et Vinchester.



La France sera représentée par trois cavaliers, dont son meilleur représentant Kevin Staut, actuellement quatorzième de la hiérarchie mondiale, mais aussi Olivier Robert et Aldrick Cheronnet.



L’actuel numéro un mondial, Harrie Smolders, ainsi que le troisième sur le podium, Henrik von Eckermann, ne seront pas de la partie, tout comme le tenant du titre de cette étape de Coupe du monde, l’Allemand Daniel Deusser.



Pour rappel, la Coupe du monde Longines pour la ligue d’Europe de l’Ouest sera composée de treize étapes, à l’issue desquelles dix-huit pilotes obtiendront leur ticket pour la finale de Göteborg. Après Oslo, la compétition se poursuivra à Helsinki, Vérone, Lyon, Stuttgart, Madrid, La Corogne, Londres, Malines, Bâle, Leipzig, Amsterdam et finalement Bordeaux.