Passée sous selles françaises, Hija van Strokapelleken rejoint le numéro trois mondial

Engagée avec McLain Ward pour la première fois à Wellington à l’occasion du Winter Equestrian Festival, Hija van Strokapelleken n’a pas tardé à montrer tout son talent. Fraichement associé, le couple a en effet remporté l’épreuve d’ouverture hier au concours floridien. Pour une première, ce fut une réussite puisque le duo a été sans faute sur les barres à 1,45m avec le chronomètre le plus rapide. En franchissant la ligne d’arrivée en 69“93, l’Américain et la fille de Calido I ont surplombé la concurrence et ainsi devancé Kevin Babington associé à Double O Seven, eux aussi sans faute en 71“07. Gustavo Prato et Carnaz ont complété le podium en arrêtant le chronomètre en 74“27. Deux français ont pris part à cette épreuve, et Guillaume Batillat a pris la cinquième place sur Ugo du Marquet tandis que Marie Hécart a concédé quatre points de pénalité sur Upsilone de la Roque.

À l’issue de sa victoire, McLain Ward est revenu sur sa récente association avec Hija van Strokapelleken, une jument passée sous selles françaises. Débutée sur la scène internationale par le champion olympique par équipes Roger-Yves Bost, la BWP de onze ans a poursuivi sa carrière sous la selle de Timothée Anciaume qui a lui-même passé la main à la Normande Pénélope Leprevost en octobre 2015.

Vendue à l’Américaine Jennifer Gates – la fille de l’Homme le plus riche du monde Bill Gates – en août 2016, Hija van Strokapelleken a réalisé deux parcours avec la jeune héritière avant d’être récupérée par son petit-ami égyptien Nayel Nasser. Jennifer Gates a dorénavant choisi de confier sa jument au numéro trois mondial dans un but de commercialisation. “C’est une super jument”, a expliqué McLain Ward. “Elle a les moyens de sauter n’importe quel Grand Prix. Débuter sur ce genre d’épreuve est facile pour elle, mais elle s’est très bien comportée. Je ne l’avais jamais montée en compétition auparavant”, a-t-il poursuivi. Ne tarissant pas d’éloges sur celle qui s’imposait dans le Grand Prix CSI 3* du Touquet en 2016 avec Pénélope Leprévost, McLain Ward a même poursuivi son éloge. “Elle a une très grande foulée, est très intelligente, volontaire mais est aussi extrêmement facile à monter. […] Nous allons nous servir de cette semaine pour jauger là où nous en sommes, apprendre à nous connaître un peu mieux, et pour le moment tout va bien. J’aime beaucoup la monter.”