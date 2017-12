Patrick van der Meer démarre en trombes à Malines

Le CDI 4* de Malines, en terrain belge, commence sacrément bien pour Patrick van der Meer ! Le Néerlandais s’est adjugé les deux épreuves d’ouverture, à commencer par le Prix St-Georg ce matin avec President’s First Apple, grâce à une moyenne de 72.868 %. Mais c’est dans le Grand Prix de dressage, épreuve phare du jour, que le dresseur a fait ses preuves de la plus belle des manières. Aux rênes de Zippo, le cavalier a obtenu la meilleure note des treize partants, soit 72.720 %. Il a réussi à devancer Jorinde Verwimp qui, très motivée puisqu’à domicile, a déroulé une superbe reprise sur Tiamo, son fidèle hongre de dix-sept ans. L’amazone a hérité de 70.900 %. Sa voisine la Néerlandaise Danielle Heijkoop a complété le trio de tête, associée à Badari, obtenant 70.340 %.

Jolie performance pour les Belges ! Comme à la maison, Isabel Cool et Laurence Roos ont terminé quatrième et cinquième, accompagnées d’Aranco V et Fil Rouge. Seul Français au départ du CDI 4*, Bertrand Liegard a occupé la huitième position avec son fidèle Star Wars de quinze ans. La reprise du Tricolore a été jugé à 68.920 %.

La compétition se poursuit demain matin avec la Reprise Libre en Musique.