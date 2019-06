Peder Fredricson l’emporte à domicile

Le stade olympique était en feu samedi dernier pour le Grand Prix CSI 5* du Longines Global Champions Tour à Stockholm. Le public suédois s’est installé en masse dans les tribunes de ce stade ayant accueilli pour la première fois les Jeux olympiques d’équitation en 1912, et la première édition des Jeux équestres mondiaux en 1990. Et pour cause, le spectacle en valait la peine.



La victoire a été empochée par l’excellent pilote local Peder Fredricson, poussé par son public. Aux rênes de son crack H&M All In de Vinck, le champion d’Europe et vice-champion olympique en titre a d’abord signé un tour parfait en première manche, lui permettant ainsi l’accès au barrage. Parti en dernier dans ce deuxième parcours contre la monte, le duo a fait durer le suspense jusqu’à la fin. Il a arraché la victoire à ses dix concurrents barragistes, avec une seconde et demi d’avance.

Malin Baryard Johnsson s’est donc contentée de la deuxième place avec sa battante H&M Indiana. Un double sans-faute mérité qui nous ferait presque oublier leur abandon lors du Grand Prix de Hambourg, il y a deux semaines.

La Belgique a tout de même trouvé sa place sur ce podium suédois, grâce à la prestation de Jos Verlooy et son gris de quatorze ans, Caracas. Une belle remontée pour cette paire qui n’avait pas accédé à un barrage depuis le Longines Global Champions Tour de Mexico, début avril.



Le classement s’est donc poursuivi avec le Néerlandais Frank Schuttert, sans faute dans ses deux tours, à l’image de Leopold Van Asten, cinquième, et Michael G Duffy, sixième. La première barre à terre du barrage a été laissée par le Belge Wilm Vermeir, finalement classé septième avec DM Jacqmotte. Aucun français ne courrait cette épreuve.