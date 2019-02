Philippe Guerdat nommé sélectionneur du Brésil

En fin de semaine dernière,la fédération brésilienne d’équitation a annoncé la nomination du Suisse Philippe Guerdat au poste de sélectionneur national de son équipe de saut d’obstacles. Il n’aura donc pas fallu patienter trop longtemps pour que le Suisse retrouve une mission d’ampleur après avoir été écarté de l’équipe de France, en décembre dernier. Pour rappel, celui-ci a depuis été remplacé par Thierry Pomel.



Philippe Guerdat va ainsi se retrouver à la tête d’une équipe qui s’affirme un peu plus chaque année sur la scène internationale Quatorzième des Jeux équestres mondiaux de 2018, où le meilleur individuel avait alors été Pedro Veniss, vingt-quatrième en selle sur son magnifique Quabri de l’Isle, le Brésil devra cette saison obtenir sa qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Pour y parvenir, le Suisse pourra compter sur des cavaliers expérimentés à l’image de Yuri Mansur, Rodrigo Lambre, Eduardo Menezes, Pedro Veniss, Marlon Modolo Zanotelli, ou encore Pedro Junqueira Muylaert.



En mettant Philippe Guerdat à la tête de son équipe nationale, le Brésil a fait le choix de l’expérience. En effet, le Suisse a déjà été sélectionneur national pour de nombreux pays tels que l’Ukraine, l’Espagne ou encore la Belgique. Sa dernière mission a bien entendu été celle qui lui avait été confiée en France en 2013. Aux côtés des Bleus, le sexagénaire avait notamment participé aux deux médailles d’argent décrochées aux Jeux équestres mondiaux de Normandie en 2014, mais surtout au sacre olympique des Jeux olympiques de Rio de Janeiro, en 2016.



La première sortie de l’équipe de saut d’obstacles brésilienne avec leur nouveau sélectionneur se fera au CSIO 5* de La Baule, en mai prochain ; là même, où le Brésil s’est imposé dans l’étape de la Coupe des nations Longines un an plus tôt.