Philippe Rozier sur la première marche du podium du Grand Prix 4* d’El Jadida

L’édition 2018 du Morocco Royal Tour a organisé ce week-end les premières compétitions de niveau quatre étoiles à El Jadida. Le Grand Prix s’est disputé hier en deux manches. La première étape a permis à seulement quatre cavaliers, sur les trente-neuf au départ, de signer un parcours sans pénalité et dans le temps. Philippe Rozier et Cristallo A*LM ont été les premiers à signer un parcours sans faute. Le couple a montré la voie au Français Olivier Perreau et à sa monture Venizia d’Aiguilly, au Saoudien Abdullah al-Sharbatly en selle sur Chap 47 et au Brésilien Pedro Junquiera-Muylaert, accompagné de Dorjke.

Le seconde manche du Grand Prix a accueilli dix couples, les quatre duos sans faute, trois cavaliers à un point, dont Simon Delestre et trois cavaliers avec quatre points à leur compteur. Le seul double sans-faute a été signé par le champion olympique par équipes de Rio de Janeiro, Philippe Rozier. “Sur le parcours, il y avait des difficultés un peu partout, comme c’est souvent le cas avec le chef de piste Uliano Vezzani”, a confié le lauréat en sortie de piste. “Il dessine vraiment ses parcours dans le respect des chevaux, mais il nous demande à nous, cavaliers, d’être très précis, sinon nous le payons immédiatement. Il nous force à monter juste. Au barrage, à la place où j’étais, j’ai préféré jouer le sans faute avant tout, sans prendre trop de risques, quitte à me retrouver, au pire, à la troisième place, plutôt que de faire un quatre points en voulant aller vite et me retrouver dixième comme à Tétouan ou Rabat.”

L’histoire d’amour entre Philippe Rozier et le Maroc dure en effet depuis quelques années maintenant. Outre sa carrière de cavalier, Philippe Rozier a été durant de nombreuses années l’entraineur et le sélectionneur de l’équipe nationale marocaine. Il les a d’ailleurs emmenés jusqu’aux Jeux équestres mondiaux de Normandie en 2014 et continue à entrainer certains d’entre eux. “Sentimentalement, c’est une victoire importante pour moi”, a confié le champion.