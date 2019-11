Pieter Devos conserve son titre dans la Coupe du monde Longines de Stuttgart

La Coupe du monde Longines de Stuttgart offre toujours un public allemand un beau spectacle, avec la participation d’un bon nombre des meilleurs acteurs du saut d’obstacles mondial. L’édition 2019 n’aura pas échappé à la règle, et le tenant du titre Pieter Devos est revenu au German Masters avec l’ambition de conserver son titre. Pari réussi, puisqu’il s’est imposé hier après-midi dans la cinquième étape du circuit. Associé à Apart et parti en milieu de barrage, le Belge a défié le chronomètre en serrant les tournants et en demandant à l’alezan de sacrées accélérations. Une glissade après le mur aurait pu lui faire perdre de précieuses secondes, mais il n’en a finalement rien été. Le couple a réussi à abaisser le chronomètre de référence, alors imposé par le Suisse Steve Guerdat et son Selle Français Venard de Cerisy. Le numéro un mondial a donc dû s’avouer vaincu, mais a obtenu un quatrième classement sur le circuit cette saison. Un circuit qu’il a d’ailleurs remporté pour la troisième fois la saison passée !



Du côté du classement général, le lauréat de cette étape a donc engrangé vingt points, sur les quarante généralement nécessaires pour pouvoir s’élancer à la finale de Las Vegas en avril. Vainqueur la semaine précédente à Vérone avec Hello M’Lady, le Britannique Scott Brash est une fois de plus monté sur la troisième marche du podium, avec le puissant Hello Jefferson. Il figure désormais au même rang du classement général.



Côté français, Kevin Staut s’est de nouveau classé, lui aussi pour la quatrième fois de la saison. Cette fois, c’est avec Viking d’la Rousserie qu’il a décroché de précieux points pour mener son compteur à vingt-six, qui le placent au sixième rang du classement général.