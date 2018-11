Pieter Devos s’impose dans la Coupe du monde de Stuttgart avec Apart

On dit qu’un parcours bien dessiné donne lieu à environ un tiers de sans-faute. Ce dimanche après-midi, à Stuttgart, la cheffe de piste Christa Jung s’est montrée un peu plus sévère, puisque seuls dix cavaliers sur les trente-sept au départ ont pu accéder au barrage. Le mur bleu en numéro 3 a semble-t-il était l’une des principales difficultés, causant deux éliminations et de nombreux refus… dont celui de Colestus au barrage, monté par l’Allemand Christian Kukuk, qui finit neuvième.

Ses compatriotes Maurice Tebbel avec Don Diarado et Philipp Weishaupt sur le dos d’Asathir, mais aussi la Suédoise Stephanie Holmén avec Flip’s Little Sparrow, le Belge Olivier Philippaerts avec H&M Legend of Love ou encore le Suisse Steve Guerdat sur Alamo… Tous sortiront de piste avec une faute, les empêchant de prétendre au podium. Prudent aux commandes de son hongre de 8 ans, PSG Final, l’Autrichien Max Kühner, qui s’est élancé en milieu d’épreuve, signe le premier parcours sans pénalité, avec un chronomètre assez lent de 56’62. Même le Germanique Christian Ahlmann, préférant lui aussi la tranquillité à la faute avec Tokyo, ne parvient pas à le battre. Pieter Devos n’a plus qu’à saisir l’opportunité, sachant qu’il peut gagner jusqu’à sept secondes. Il aura vu juste, franchissant la ligne d’arrivée en 49’05.

Côté Français, aucun des trois cavaliers présents n’a pu disputer le barrage. Pénélope Leprévost finit vingt-neuvième avec 9 points de pénalité sur Vancouver de Lanlore, devant Simon Delestre et Olivier Robert, tous deux auteurs de 13 points, aux rênes d’Ulane Belmanière et Tempo de Paban.