Piggy March a célébré un joli doublé! Déjà élue meilleure cavalière britannique de concours complet en 2019, elle réitère pour l’année 2020 selon le classement publié par British Eventing, la section de la Fédération britannique dédiée à cette discipline. Lors d’une année 2019 riche en performances, l’Anglaise avait notamment remporté le légendaire CCI 5*-L de Badminton et plusieurs CCI 4* sur ses terres natales comme à Blenheim, où elle avait terminé sur la première et la troisième marche du podium avec Brookfield Innocent et Castletown Clover, ou encore à Hartpury, où elle s’était imposée avec Quarrycrest Echo, également sixième du prestigieux et très couru CCIO 4*-S d’Aix-la-Chapelle.