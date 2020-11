Un dernier tour et puis s’en vont. Absentes des terrains de compétition depuis août, Gribouille du Lys et Goriana van Klapscheut n’apparaîtront plus sous la selle de Pilar Lucrecia Cordón. L’amazone, élève du Néerlandais Henk Nooren depuis deux ans, a en effet officialisé le retrait du sport de ses deux juments, âgés de quatorze ans.

La bouillonnante Gribouille du Lys a effectué la plus grande majorité de sa carrière sous la selle de l’amazone espagnole. Régulièrement sélectionnées avec l’équipe d’Espagne, les deux complices ont participé aux championnats d’Europe d’Aix-la-Chapelle en 2015, avec à la clé une sixième place par équipes. L’année suivante, Gribouille a permis à Pilar Lucrecia Cordón de vivre ses premiers Jeux olympiques, à Rio de Janeiro. Si le couple n’a jamais triomphé à l’international, de nombreux classements sont à mettre à leur actif, à l’image d’une troisième place lors d’une épreuve à 1,50m lors du CSI 5*-W de Madrid en 2014, une cinquième lors d’une épreuve sur cette même hauteur au Longines Global Champions Tour de Paris en 2015, une quatrième en 2017 lors du CSI 5* Bâle, également sur 1,50m, deux neuvième places lors des Grands Prix du Longines Global Champions Tour de Chantilly en 2015 et Mexico en 2016… En janvier 2020, Gribouille du Lys a encore terminé au septième rang d’une épreuve à 1,45m à Lierre.

De son côté Goriana van Klapscheut est la propre fille de la compétitive Coriana van Klapscheut. Grande gagnante sous sa selle ainsi que précédemment aux rênes du Canadien Éric Lamaze, cette dernière ne compte pas moins de vingt-trois victoires internationales entre 2010 et 2017, et de nombreux classements. Si Goriana n’a pas connu le même succès que son illustre génitrice, elle peut se targuer d’avoir participé à une Coupe des nations, en 2016 lors du CSIO 3* de Celje en Slovénie, signant notamment un parcours sans pénalité en première manche et participant grandement à la deuxième place finale de l’équipe espagnole. Parmi les nombreux classements obtenus par le couple, notons une quatrième place en 2016 lors du Global Champions Tour de Mexico, et une huitième place l’année suivante lors de l’étape de Doha, à chaque fois lors d’épreuves à 1,50m.