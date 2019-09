Pius Schwizer fait la loi à Mâcon-Chaintré

En conclusion du CSI 3* de Mâcon-Chaintré, cinquante couples se sont élancés à l’assaut du Grand Prix hier après-midi. En première manche, la tâche n’a pas été aisée puisque seuls six d’entre eux ont réussi à déjouer les pièges placés par le chef de piste français Cédric Longis. Même Nicolas Delmotte et Urvoso du Roch, qui ont représenté la France lors des championnats d’Europe Longines de Rotterdam fin août et qui réitèreront lors de la finale de la Coupe des nations Longines de Barcelone début octobre, se sont faits piéger à une reprise.



Au final, cinq Bleus ont réussi une prestation parfaite lors du premier parcours. Face à eux, un seul Suisse qui ne s’est certainement pas laissé impressionner. Associé à Cortney Cox, Pius Schwizer a en effet ouvert les gazes pour conclure son barrage en 42 secondes. Un chronomètre suffisant pour l’emporter avec son hongre, déjà deuxième du Grand Prix CSI 3* d’Humiklon il y a deux semaines. Lauréats de l’épreuve la plus importante du vendredi à Mâcon-Chaintré, Timothée Anciaume et Isabeau ont de nouveau brillé en s’adjugeant la deuxième place. Associé à sa grise, déjà gagnante du Grand Prix CSI 3* de Dinard début août, le Normand semble avoir trouvé une jument de taille pour se relancer vers les sommets. En selle sur Utahmano Alu, Hugo Breul est venu compléter ce podium.



L’épreuve a malheureusement été marquée par l’accident de Romain Duguet et sa jument Cirby, tous deux victimes d’une chute à la réception de la rivière. La baie a par la suite paniqué et s’est blessée irrémédiablement. Son entourage a en effet été contraint de l’endormir.