Terre de cheval par excellence, la Normandie a accueilli un CSI 4* au sein du Pôle hippique de Saint-Lô. Étaient au programme quatre jours de sport et un Grand Prix dominical à 1,55m - véritable point d’orgue de ce week-end dans la Manche -, qui a souri aux Tricolores. La Marseillaise a retenti en l’honneur de Julien Épaillard, qui avait sellé pour l’occasion Queeletta.

Le parcours proposé par le chef de piste Jean-Paul Le Petit s’est révélé délicat mais n’a pas engendré de scores trop lourds, puisque l’on dénombre un seul abandon ainsi qu’un unique parcours à seize points dans cette épreuve qui comptait quarante-neuf partants. Ils sont sept à avoir déjoué toutes les difficultés et à s’être disputé la victoire au barrage. Le plus rapide a donc été Julien Épaillard, quatorzième et meilleur Tricolore au classement mondial Longines des cavaliers. Avec Queeletta, qui lui a déjà permis de s’imposer en début d’année dans le petit Grand Prix du CSI 5*-W de Bordeaux, le cavalier a été plus d’une seconde plus rapide que Juliette Faligot. Avec sa grise Arqana de Riverland, l’amazone, qui s’entraîne dans les Hauts-de-France, a réalisé une magnifique performance pour venir prendre la deuxième place. Un couple dont l’ascension au haut niveau sera à suivre avec attention, puisque cette jument devrait rester aux côtés de sa pilote “jusqu’à sa retraite”, a affirmé cette dernière en conférence de presse. C’est une autre jeune cavalière qui a complété le podium, puisque Nina Mallevaey, dix-neuf ans, s’est classée au troisième rang avec Virtuose Champeix. Cette performance est le meilleur résultat de sa jeune carrière. Elle participait à son deuxième Grand Prix de ce niveau, aux rênes de l’ancien partenaire de Julien Épaillard, qui a permis à Virtuose Champeix d’accéder au haut niveau. Dernier double sans-faute, le Suédois Henrik von Eckermann a terminé quatrième avec King Edward.

“Je suis évidemment ravi! C’est la première fois que je remporte le concours indoor de Saint-Lô. Cela fait pourtant des années que j’essaie! (Rires) C’est une victoire particulière car mon public était présent. J’ai passé ma jeunesse à Saint-Lô et j’y ai vécu vraiment pleins d’aventures incroyables, et je pense que je devais connaître presque tous les spectateurs en tribunes! Je suis heureux ce soir. Des Grands Prix de ce niveau, nous n'en n'avons pas eu énormément cette année, alors gagner aujourd'hui est d’autant plus savoureux.

Ce parcours demandait beaucoup de précision, surtout vers la fin. Il fallait rester lucide jusqu’au bout et essayer de gagner du temps dès le début pour respecter le chronomètre imparti. Pour une première dans le label 4*, Jean-Paul Le Petit n’avait pas forcément fait l’unanimité parce que, pour être tout à fait honnête, pas mal de cavaliers ont peur de la difficulté que peuvent provoquer ses parcours. Je le côtoie depuis ma plus tendre enfance donc je connais ses petits pièges. J’avais mis un double de verticaux à la maison avant de venir et un triple oxer-vertical-oxer, comme ce dont nous avons eu droit dans ce Grand Prix! Je pense qu’il y avait aussi un nouveau parc d’obstacles. Il connaissait par cœur son ancien parc. Ce week-end, je pense qu’il a dû se familiariser avec tout ça. Les premiers jours j’ai vu qu’il faisait des petits tests. Ceci étant dit, un grand bravo au chef de piste!”, s’est exprimé le Normand à l’issue de sa victoire, sa sixième de l’année en Grands Prix et la quarante-deuxième à l’international depuis le début de la saison 2020.

