“Depuis sept ans, Polias de Blondel est un partenaire de rêve. Depuis le premier jour, le meilleur compagnon que n'importe quel cavalier puisse espérer. Si puissant et si doux, il a continué à prendre soin de moi pendant que nous grandissions ensemble. De nos premières expériences en CSI 5*, à notre première victoire en Grand Prix international et au titre national Seniors, il a tout fait pour moi! Je lui suis extrêmement reconnaissante d’avoir fait évoluer mes rêves dans notre sport au niveau supérieur. Autant de leçons apprises aussi: un travail acharné, confiance, réussite, mais aussi humilité et résilience. Quel privilège d'avoir eu la chance de monter un tel cheval!” , s’est exprimée avec émotion l’amazone sur ses réseaux sociaux en annonçantjeudi le retrait du sport de son fidèle complice. Leur dernière apparition remonte au CSI 3* du Longines Deauville Classic en août 2020, où ils ont réalisé deux parcours pénalisés de quatre points sur 1,40m et 1,45m.

Polias et Alexandra ont connu le succès en 2015, lors qu’ils se sont adjugés sur la piste de Fontainebleau le titre de champions de Franc Pro Élite, catégorie reine sur le circuit national. Tous deux ont également remporté le Grand Prix du CSI 3* de Deauville en 2017, et plus récemment une épreuve à 1,50m lors du CSIO 3* de Lisbonne en 2019. Ils ont défendu les couleurs de la France à l’occasion de plusieurs épreuves Coupes des nations : lors du CSIO 4* de Wellington en 2015, puis quelques mois plus tard lors du CSIO 3* d’Arezzo, où la France a pris une deuxième place collective, Polias et Alexandra y ayant contribué avec un parcours parfait en seconde manche. Deux ans plus tard, au CSIO 3* de Lisbonne, le couple a de nouveau signé un parcours sans faute en seconde manche de la Coupe des nations, et les Vestes Bleues s’étaient adjugées la deuxième place de l’épreuve.