Prague accueille l’apogée du LGCT et de la GCL

Pour la toute première fois, le Longines Global Champions Tour et sa League font étape à Prague et en indoor. Le concours tchèque ne sera pas étape des deux séries, mais fera office de grande finale.



Tout au long de la saison outdoor, le Longines Global Champions Tour regroupe seize étapes à travers le monde avec des villes organisatrices prestigieuses telles que Paris, Madrid, Miami, ou encore Mexico. Cette année, les seize vainqueurs des étapes ont été invités à s’affronter à Prague lors d’un Super Grand Prix. Comme certains cavaliers ont remporté plusieurs étapes, à l’instar de Ben Maher qui s’est imposé à quatre reprises, leurs dauphins ont été invités dans cette épreuve inédite. Là encore, la dotation sera alléchante car le vainqueur repartira avec un joli chèque d’un million d’euros.



S’affronteront donc quelques-uns des meilleurs cavaliers du moment, à l’image du champion d’Europe en titre Peder Fredricson, du récent vainqueur de deux étapes de Coupe du monde Longines Daniel Deusser, ou encore du numéro un mondial Harrie Smolders. Seule amazone au départ de la compétition, Edwina Tops-Alexander se présentera dans une forme exceptionnelle, puisqu’elle a remporté les deux Grands Prix qu’elle a couru depuis le début du mois. Il y a d’abord eu celui du Longines Masters de Paris avec California puis la Coupe du monde Longines de La Corogne avec Vinchester dimanche passé. Pourra-t-elle faire la passe de trois ? La réponse samedi soir dès 20h30.





En marge du Super Grand Prix regroupant les seize meilleurs cavaliers internationaux, se dérouleront les plays-off de la Global Champions League, le circuit par équipes imaginé par Jan Tops et Frank McCourt. Les seize meilleures équipes de la saison s’affronteront sur trois jours, jusqu’à déterminer les six meilleurs qui s’opposeront dimanche dès 14h30.

À préciser que les quatre équipes ayant eu les meilleurs scores lors des seize étapes ont été directement sélectionnées pour le deuxième jour de ces plays-offs.



Pour rappel, chaque équipe de la GCL se compose de trois à cinq cavaliers et doit débourser un droit d’inscription de deux millions d’euros pour pouvoir concourir lors des seize étapes de la saison. Dès aujourd’hui, douze équipes vont donc s’affronter (les quatre meilleures équipes étant déduites des seize meilleures, puisque directement qualifiées pour les rendez-vous suivants). À la fin de cette journée, les huit équipes ayant eu les meilleurs scores seront qualifiées pour la deuxième étape.

Le lendemain, les quatre meilleures équipes de la saison se mesureront aux huit meilleures équipes de l’épreuve de la veille. Parmi elles, la moitié auront la chance de s’élancer pour le dernier jour de cette finale.

Dimanche, l’épreuve se déroulera en deux manches, et tous les points compteront. L’enjeu est de taille car l’équipe victorieuse remportera la modique somme de trois millions d’euros, les autres compositions se partageront les sept et quelques millions restants. Ces deux finales inédites promettent en tout cas un spectacle insolite où la quête sportive pourra peut-être rejoindre une quête pécuniaire.