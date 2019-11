Quatre nouveaux chevaux pour Rodrigo Pessoa

Il y a un peu moins de deux semaines, Rodrigo Pessoa avait mis un terme aux négociations avec la Fédération équestre irlandaise, qui souhaitait le voir poursuivre sa mission de sélectionneur national et ainsi accompagner son équipe de saut d’obstacles aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Ayant décidé de se consacrer à nouveau plus sérieusement à sa carrière de cavalier, notamment en vue de ces prochains JO, tout en gardant des élèves à titre privé et une activité de commerce de chevaux, le Brésilien avait finalement décidé de s’en tenir à son plan initial. Pour réussir son come-back, le champion olympique d’Athènes a besoin de chevaux. Depuis le début de la saison extérieur, on a vu le Brésilien en compétition avec Venice Beach et surtout Quality FZ, acheté au printemps au Canadien Éric Lamaze, champion olympique en 2008. Il s’apprête aussi à relancer Jordan, qu’il avait acquis en 2015 en vue des JO de Rio, qui s’était hélas rapidement blessé.

Pour autant, abondance de biens ne nuit jamais. Aussi, pour mettre toutes les chances de son côté, Rodrigo Pessoa, qui espère convaincre le Suisse Philippe Guerdat, sélectionneur national du Brésil depuis février 2019, de l’emmener aux JO, cherche d’autres chevaux. Hier, il a annoncé en avoir récupéré pas moins de quatre, propriété comme Quality et Venice Beach d’Artemis Equestrian Farm, société appartenant à l’Américain Louis Cohen. Ils se nomment Cool Hand Luke 4, Calle 67, Carlito’s Way 6 et La Caramba, et arrivent tout droit des écuries des Allemands Meredith et Markus Beerbaum.

Cool Hand Luke 4, hongre de douze ans évoluait sous la selle de Markus, le frère de Ludger Beerbaum, quadruple champion olympique, depuis août 2014. Par périodes, il a également concouru associé au Belge Pieter Clemens et au Brésilien Marlon Módolo Zanotelli, avec lequel il a notamment gagné le Grand Prix CSI 4* de Zandhoven, en 2016 aux Pays-Bas. Il compte également bon nombre de classement au niveau 5*, ce qui en fait le cheval le plus expérimenté du lot. Âgé de dix ans, Calle 67, lui, avait rejoint l’écurie de la multi-médaillée Meredith Michaels-Beerbaum au printemps 2017 avant de concourir avec son époux cette année puis tout récemment avec leur compatriote René Dittmer. Moins rompu aux épreuves à 1,60 m, ce hongre avait tout de même réussi un sans-faute puis un tour à quatre points dans la Coupe des nations du CSIO 5* de Rome en mai 2018.

Carlito’s Way 6 et La Caramba sont tous deux âgés de neuf ans. Le premier évoluait en compétition avec Markus du printemps 2017 à l’automne 2019 et plus récemment avec René Dittmer, qui l’a classé à la septième place du Grand Prix CSI 4* de Munich dimanche dernier. La seconde a gagné le piquet de Meredith au printemps 2018. Cette année, la paire a gagné deux Grands Prix CSI 2* à Riesenbeck, en Allemagne, et Opglabbeek, en Belgique, et reste sur une bonne prestation dans le Grand Prix du CSI 3* d’Oldenbourg, début novembre outre-Rhin. On a hâte de redécouvrir ces quatre chevaux sous la selle du génie qu’est Rodrigo Pessoa.