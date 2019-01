Quenelle du Py à la retraite

Quenelle du Py, fidèle monture d’Olivier Robert, a été blessé le 3 février dernier lors de l’étape de Coupe du monde Longines de Bordeaux. Depuis, elle n’a pas été revue sur les pistes. Hier, son cavalier a confirmé hier à GRANDPRIX-replay.com que l’élégante alezane, bien que parfaitement remise de sa blessure, fera ses adieux à la compétition là ou un an plus tôt, elle avait dû faire face à une blessure. “Notre avant-dernier concours à Bâle avait été exceptionnel (le couple s’était classé deux fois sur des épreuves à 1,50m, ndlr) mais je l’avais blessée quelques semaines après dans la Coupe du monde de Bordeaux. Je n’en étais pas fier… Nous l’avons soignée et cela a porté ses fruits, mais si je venais à la blesser à nouveau en piste ce serait catastrophique”, a expliqué le pilote bordelais.



La jument de quinze ans est née au cœur du Lot-et-Garonne, à l’élevage du Py, en 2004, chez Thierry et Sylvie Lucas. Son père est Trésor du Renom, célèbre étalon Anglo-Arabe, et sa mère, Mam’Zelle de Buissy, est issue de Ryon d’Anzex, étalon anglo-arabe remarquable et performeur international remarqué. Malgré un physique atypique, Marie Demonte, première à monter sur son dos, puis Olivier Robert y ont cru. À raison. Le cavalier français et sa jolie alezane ont obtenu cinq victoires internationales parmi lesquelles une Coupe du monde au CSI 3*-W d’El Jadida en 2014, le Grand Prix CSI 3* de Valence en 2015, ainsi que le Grand Prix CSI 3* de Megève l’année suivante.



Le couple a également fait ses preuves en CSI 5* malgré la sensibilité de la jument. Ainsi, il s’est classé troisième lors du Grand Prix CSI 5* de La Corogne en décembre 2014, deux fois cinquième dans les Coupes du monde d’Helsinki et Lyon en 2016. En 2017, le duo a pris part à la finale de la Coupe du monde Longines d’Omaha, mais malheureusement la jument s’est blessée lors de la Chasse. Une fois rétablie, l’Anglo-Arabe a recommencé à courir des échéances internationales. Malheureusement depuis à sa blessure à Bordeaux, la délicate alezane n’a plus été revue sur des terrains de concours.



Le deuxième week-end de février, Quenelle du Py foulera donc une piste de concours pour la toute dernière fois. Nul doute que le public bordelais saura célébrer cette championne comme elle le mérite !