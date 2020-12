“Quickly de Kreisker prend sa retraite ! Je ne saurais te remercier pour tout ce que tu m’as fait vivre, tout ce que l’on a gagné́ et toutes les personnes que tu as marqué à vie. Je te souhaite la plus magnifique des vies, tu vas beaucoup manquer aux écuries mais tu restes dans nos cœurs. Profite des paddocks et je te rendrai visite aussi souvent que possible. […] Je t’aime Quickly”. Avec ces mots, Abdelkebir Ouaddar a annoncé dimanche 20 décembre le départ à la retraite de son complice de longue date, désormais âgé de seize ans et propriété du Roi du Maroc. Une officialisation attendue, puisque le formidable étalon était absent des listes de départ depuis mars 2017 et le CSI 5* de Doha, où les deux compères avaient signé un parcours vierge de pénalité sur des barres à 1,50m avant d’écoper de six points lors d’une épreuve à 1,55m, pour ce qui s’est avéré être leur ultime apparition à haut niveau.