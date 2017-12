Razzia belge dans le Grand Prix de Malines

C’est hier, à 20h15, que le Grand Prix secondaire du CSI 5* de Malines, en Belgique, a lancé son coup d’envoi. Ce sont sur des barres montées jusqu’à 1,50m, dont le parcours a été construit par le chef de piste local Eddy Geysemans, que quarante-trois couples se sont affrontés. Malgré un parcours sérieux, ce sont quand même dix cavaliers qui ont réussi à se qualifier pour le barrage, deuxième manche contre la montre. Aucun Français n’y est cependant parvenu. Kevin Staut, Simon Delestre et Roger-Yves Bost ont tous écopé d’une faute, associés aux Vendome d’Anchat*HDC, Gain Line et Sunshine du Phare.

Parmi les dix sans-faute en première manche, cinq Belges ! Poussés par leur public, ces derniers ont fait tout leur possible. C’est finalement Niels Bruynseels qui a eu le dernier mot avec son exceptionnelle jument Gancia de Muze, franchissant la ligne d’arrivée sans pénalité en 31″53. Une belle victoire à domicile pour le cavalier, mais également pour son incroyable jument. “J’avais vu Christophe Vanderhasselt à la télé et je pensais qu’il était allé très vite”, a-t-il confié en sortie de piste. “Quand j’ai appris que le temps s’améliorait constamment, j’ai su que je pouvais gagner, parce que Gancia est un cheval très rapide. Aujourd’hui, tout s’est parfaitement déroulé comme je le souhaitais. Pour moi, cette victoire est ma meilleure à Malines, c’est encore plus beau qu’une place d’honneur en étape de Coupe du monde !”

Très en forme ces derniers mois et entre autres vainqueur au CSI 5* de Lyon en novembre, Pieter Devos et Apart ont pris la deuxième place pour quelques dixièmes de seconde de différence, suivis du jeune Nicola Philippaerts avec H&M Harley vd Bisschop. Bel accessit avec une quatrième place pour Christophe Vanderhasselt, talentueux belge assez peu connu du grand public.