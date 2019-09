Régate d’Aure se consacrera désormais à l’élevage

Ces derniers saisons, Régate d’Aure avait permis à Grégory Cottard de faire quelques apparitions sur le devant de la scène internationale. Mais cette époque est derrière la fille de Robin II Z âgée de quatorze ans, puisque cette dernière sera désormais tenue éloignée des terrains de concours afin de se consacrer à une nouvelle carrière, celle de jument d’élevage.

Sous la selle du Francilien Grégory Cottard, la baie à la personnalité et à la technique bien à elle s’est imposée dans pas moins de douze épreuves internationales, dont une lors du Longines Masters de Paris, en 2017. Plus tôt dans la saison ils étaient montés sur la deuxième marche du podium lors du championnat de France Pro Élite, avant de représenter les couleurs de la France dans la Coupe des nations de Gijón, où ils s’étaient imposés aux côtés d’Edward Levy sur Sirius Black, Kevin Staut juché sur For Joy van’t Zorgvliet*HDC, ainsi que Nicolas Delmotte avec Ilex VP. En Espagne, Grégory Cottard et la jument Selle Français n’avaient concédé que quatre points dans la seconde manche. Au cours de leur carrière respective, ils se sont également imposés dans quelques Grands Prix CSI 2*.