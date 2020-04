Réglementation, calendriers : les nouvelles mesures de la FEI face au COVID-19

A l’issu du conseil d’administration de la Fédération équestre internationale qui s’est déroulée le 14 avril par visioconférence, de nouvelles mesures concernant le calendrier des concours et la réglementation ont été prises notamment au niveau des jeunes et des poneys.

Le conseil d’administration de la Fédération équestre internationale s’est réuni le 14 avril en visioconférence. À cette occasion, les dirigeants de l’instance ont accepté une dérogation temporaire quant au toisage des poneys. Cela permettra aux poneys nouvellement enregistrés à partir du 1er janvier 2020 de pouvoir concourir jusqu’au 31 décembre 2020 sans certificat de taille validé par la FEI. Cette dérogation ne s’appliquera toutefois pas aux championnats d’Europe, initialement prévus du 15 au 19 juillet à Strzegom, en Pologne, et qui pourraient être remis à une date ultérieure, en finale du circuit des Coupe des nations, du 23 au 27 septembre à Opglabbeek en Belgique, ainsi qu’en finale Jumping Ponies Trophy, du 26 au 30 décembre à Malines, en Belgique. Lors de ces trois rendez-vous, des prises de mesures seront organisées avant les épreuves, dans la mesure du possible, pour les poneys nouvellement enregistrés.

Le conseil d’administration a également décidé de renoncer à tous les frais de calendrier pour les événements prévus du 15 mars au 31 décembre 2020 et de réduire de 50% les cotisations annuelles des fédérations nationales en 2020. Le conseil a aussi convenu que la décision de maintenir ou d’annuler des championnats internationaux devrait être prise au plus tard dix semaines avant le coup d’envoi de ceux-ci. Dans le cas des championnats d’Europe Jeunes et Poneys, si une décision de report à une date ultérieure en 2020 était prise, ils devraient se tenir pendant les vacances scolaires.

Equitation Dès demain, les propriétaires privés pourront rendre visite à leurs chevaux HIER À 16:51

Equitation L’édition 2020 du mythique CHIO d’Aix-la-Chapelle annulée HIER À 07:58