Rendez-vous à New York pour l’apogée du Longines Global Champions Tour

Pour la toute première fois depuis la création du Longines Global Champions Tour, le circuit fera étape à New York ce week-end. C’est sur l’île Governors que la compétition va faire rage. À domicile, les redoutables McLain Ward, Kent Farrington, Georgina Bloomberg, Jessica Gates, Margie-Goldstein Engle ou encore Jennifer Springsteen seront au rendez-vous. Cette dernière, la fille du boss Bruce Springsteen et récente lauréate de l’étape de Saint Tropez, a partagé son impatience : “C’est [New York] ma ville d’origine, toute ma famille sera là. Je pense que le concours va être incroyable, j’ai vraiment hâte d’y être !”



L’île qui accueillera l’étape finale du circuit verra une sacrée bataille, et particulièrement entre Pieter Devos et Ben Maher. Si le premier a pour l’heure un point de mieux que son concurrent au classement général, le Britannique est dans les faits en bien meilleure posture. En effet, seuls les neuf meilleurs résultats de la saison étant comptabilisés, Ben Maher est assuré de l’emporter s’il se classe cinquième ou mieux lors du Grand Prix. De plus, si Pieter Devos se classe cinquième ou mieux, alors Ben Maher devra impérativement terminer quatorzième ou mieux pour l’emporter. Les calculettes seront donc de rigueur samedi, dès 16h, d’autant plus que Daniel Deusser peut lui aussi prétendre à la victoire sur le circuit. Pour cause, l’Allemand figure pour l’heure à la troisième place. Il pourrait s’imposer à la seule condition que Pieter Devos et Ben Maher ne se qualifient pas pour le Grand Prix. Peu probable, mais pas complètement impossible !



Côté français, ils seront cinq à défendre la bannière tricolore. Quatrième du classement général mais dans l’impossibilité d’accéder au trône, Kevin Staut concourra aux côtés de ses compatriotes Simon Delestre, Julien Épaillard, Titouan Schumacher, ainsi que de la jeune Jeanne Sadran.